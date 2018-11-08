突然对立升级 日韩关系正陷入“非常危险”境地

强征劳工索赔案让日韩陷入对立！包括韩国总理在内的两国高官近期不断隔空互怼，驳斥对方的主张。

两国已经计划放弃在 11 月中旬的国际会议上举行首脑会谈，此前双方积极协调的韩国总统文在寅年内访日一事恐难成行。

就连朝鲜也对东京提出批评，称日方的相关表态是 “ 无耻之言 ” ！《日本经济新闻》称，围绕历史和国际法律问题，日韩关系正陷入 “ 非常危险 ” 的境地。

据日本共同社 7 日和 6 日报道，由于韩国最高法院支持韩国被强征劳工向新日铁住金索赔，日本政府强烈不满。东盟相关首脑会议将于 11 月中旬在新加坡举行， APEC 峰会将在巴布亚新几内亚举行，日韩两国外交部门计划放弃让安倍与文在寅在上述会议上举行正式会谈。日本外务省称，韩国政府当前的态度 “ 让会见没有意义 ” 。韩联社 7 日援引青瓦台高级别相关人士的话称，从目前的情况来看，文在寅和安倍的相关会晤很难举行。共同社称，日韩首脑仍可能在以上国际会议期间短暂 “ 站立会谈 ” ，而安倍也将借此计划，向文在寅再次表达不接受韩方判决的立场。此外，原计划于本月上旬举行的日韩外务部门局长级磋商也将延期。日本《每日新闻》称，在这种情况下，文在寅取消 “ 年内访日 ” 基本已成定局 ” 。日本政府周三公布消息称，计划向世界贸易组织提起诉讼，状告韩国政府对本国造船企业违规发放补贴。《韩国先驱报》 7 日称，这是对韩方判决的报复。

10 月 30 日，韩国最高法院就 4 名二战时期遭日本强征的韩国劳工索赔一案作出最终判决，判处涉事日本企业新日铁住金公司向每名原告赔偿 1 亿韩元（约合人民币 62 万元）。该案诉讼过程长达 13 年零 8 个月，案件的核心争议点在于，日本基于 1965 年签署的《韩日请求权协定》，向韩国提供的 5 亿美元经济援助可否视为向强制征用受害者支付的补偿款。该协定规定，关于两缔约国及国民（含法人）的财产、权利和利益以及两缔约国及国民之间的请求权的问题，得到了彻底且最终解决。

“ 韩国判决违反国际法。 ” 据共同社 7 日报道，日本外相河野太郎当天称，《日韩请求权协定》对包括司法部门在内的当事国整体具有约束力，韩方的判决是向国际秩序发起挑战，要求韩国政府立即采取措施予以纠正，表示正在关注韩方将如何应对。报道称，这是对韩国高官 7 日 “ 东京反对首尔判决无助于解决问题 ” 表态的回应。河野太郎 6 日、 4 日和 3 日还接连表态，甚至将韩国的判决称为 “ 暴行 ” 。安倍 10 月 30 日也表示，韩国判决违反国际法，日方将采取坚决态度应对此事。日本方面日前召见韩国驻日大使李洙勋表达抗议。

对此，韩国国务总理李洛渊表示，韩方的判决并非否定《日韩请求权协定》，而是基于该协定判定其适用范围。日本领导人可以对韩司法机构的判决表示不满，但日方意图将该问题升级为外交纷争 “ 不明智 ” 。韩国外交部 6 日也表示，日本政府人士刺激韩国国民情绪的发言令人忧虑。这是相关判决出炉后，韩国政府首次对日本政府相关立场作出回应。韩国外交部第一次官（副部长）赵显 6 日会见日本驻韩大使长岭安政，双方就判决等两国间悬而未决的问题深入交换意见。韩国国安室室长郑义溶周二出席国政监察时表示，如果日方继续当前的强硬态度，韩方也将不得不采取相应的措施加以应对。





韩联社称，日本政府可能作出诉诸国际法院等强硬回应韩方判决，两国关系可能恶化。《韩民族日报》称，此次判决打开了强征劳工和遗属申请日企赔偿的道路，对韩日关系的影响非同小可。也有分析称，考虑到涉事的新日铁住金公司还要谋求今后在韩国的经营与发展，日韩两国也互有维持和发展与对方关系的需要，两国政府可能采取谈判等方式寻找妥善的解决方案。

朝鲜

“

平壤广播电台

”6

日晚也对日方提出谴责，称其言论

“

无视经历巨大痛苦的受害者提出的赔偿要求，完全是从正面发起挑战的无耻之言

”

。朝方表示，将坚持斗争下去，直到日本政府就强征劳工及性奴问题等犯罪作出道歉和赔偿。此次是朝方在韩国最高法院作出判决后首次作出正式评论。针对有意与朝方举行首脑会谈的日本政府，朝方领导层重申要求清算历史问题的立场，并在各方就朝核问题展开博弈的背景下，表现出与韩国舆论协同步调的姿态。日本

NHK

电视台认为，朝方此举或意在打乱日韩阵脚。

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