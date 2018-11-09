美财长：SWIFT将停止为伊朗央行等金融机构服务

作为此前签署伊朗核协议的重要推手，SWIFT的威力伊朗已经领教过一次了。
“据我了解，SWIFT将停止为伊朗央行和指定的伊朗金融机构服务。SWIFT正在做出正确的决定，以保护国际金融体系的完整性。”当地时间8日，美国财政部长姆努钦发推称。
观察者网了解到，覆盖全世界范围内200多个国家、超1.1万家金融机构的银行结算系统，SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications——环球同业银行金融电讯协会）是一个总部设在欧洲的非盈利性国际合作组织。美国对这套系统也有着很大的影响力。
值得一提的是，2012年美欧对伊朗的核工业进行制裁。对后者打击最大的一条，就是将4家伊朗银行从SWIFT中踢出去，迫使其与美国进行核谈判，最终达成伊朗核协议。
另据路透社5日报道，SWIFT当天表示，将暂停一些伊朗银行使用其服务，但未指明是哪些银行。
11月5日，美国正式对伊朗实施了特朗普政府所称的“有史以来最严厉”的制裁。中国大陆、印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国8个国家和地区获得伊朗原油进口的临时豁免。
他同时称，希望与伊朗达成新的协议是可能的。
在5日的声明中，SWIFT称暂停向一些伊朗银行提供服务是“为了维护全球金融体系的稳定和完整。。。走到这一步是令人遗憾的。”
路透社指出，SWIFT不提美国恢复制裁的决定，可能反映了一个事实，这个中立的组织正夹在两个完全相反的监管要求之间。
一方面，如果不遵守美国的要求，SWIFT自身可能被美国制裁。
另一方面，根据欧盟所谓的“阻止法规”，如果遵守美国法律，SWIFT可能会受到来自欧洲的惩罚。
重启银行封锁
正常运转时，很少有人会注意到这个组织。
毫不夸张的说，成立于1973年的SWIFT是推进金融全球化的幕后功臣。形象地说，这个组织是贯穿全球金融体系的神经系统。
国际贸易中，进出口商通过各自国家的银行来结算货款，因此，货款在不同国家银行账户之间流动所需要的信息，如金额、汇款人、收款人等，都是通过SWIFT在银行间传递。
因此，当对神经元——银行下手时，这个组织会摇身变为制裁的大棒，威力不言而喻。
如果SWIFT将一个银行“踢下线”，相当于阻断了这家银行与全球其他银行的联络。在这家银行开户的客户既无法向其他银行汇款，也无法在这家银行收款。
起初，SWIFT只在美国、荷兰分别设立了2个数据中心，两地几乎实时共享所有信息。
之后在2009年，出于对欧洲数据的保护，第3个数据中心在瑞士设立。此后，欧洲区域的数据分别存储于荷兰中心和瑞士中心的一部分；跨大西洋区域的数据则存储在美国中心和瑞士中心的一部分，美欧间形成部分隔离。
不过，即使成立第三个数据中心，也依然无法削弱美国对全球资金流动的掌控。
斯诺登（Edward Snowden）曾在2013年公布的文件中指出，美国国家安全局（NSA）一直在监控SWIFT信息，其目的在于迅速发现资助犯罪活动的资金往来。
观察者网专栏作者金钟此前提到，曾有欧洲商人在欧洲内部贩卖古巴雪茄。由于其使用美元结算了货款，结算过程由美联储完成，导致被发现违反了美国对于古巴的贸易禁令，这笔资金也被美国冻结罚没。
除了伊朗，2017年3月，SWIFT还切断了朝鲜银行与全球银行网络的联系。
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