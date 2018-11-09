    • 2018年11月9日

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    美财长：SWIFT将停止为伊朗央行等金融机构服务

    星期五, 十一月 09, 2018 ,

    作为此前签署伊朗核协议的重要推手，SWIFT的威力伊朗已经领教过一次了。
    　　
    据我了解，SWIFT将停止为伊朗央行和指定的伊朗金融机构服务。SWIFT正在做出正确的决定，以保护国际金融体系的完整性。当地时间8日，美国财政部长姆努钦发推称。
    　　
    观察者网了解到，覆盖全世界范围内200多个国家、超1.1万家金融机构的银行结算系统，SWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunications——环球同业银行金融电讯协会）是一个总部设在欧洲的非盈利性国际合作组织。美国对这套系统也有着很大的影响力。
    　　
    值得一提的是，2012年美欧对伊朗的核工业进行制裁。对后者打击最大的一条，就是将4家伊朗银行从SWIFT中踢出去，迫使其与美国进行核谈判，最终达成伊朗核协议。
    　　
    另据路透社5日报道，SWIFT当天表示，将暂停一些伊朗银行使用其服务，但未指明是哪些银行。

    115日，美国正式对伊朗实施了特朗普政府所称的有史以来最严厉的制裁。中国大陆、印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国8个国家和地区获得伊朗原油进口的临时豁免。
    　　
    他同时称，希望与伊朗达成新的协议是可能的。
    　　
    5日的声明中，SWIFT称暂停向一些伊朗银行提供服务是为了维护全球金融体系的稳定和完整。。。走到这一步是令人遗憾的。
    　　
    路透社指出，SWIFT不提美国恢复制裁的决定，可能反映了一个事实，这个中立的组织正夹在两个完全相反的监管要求之间。
    　　
    一方面，如果不遵守美国的要求，SWIFT自身可能被美国制裁。
    　　
    另一方面，根据欧盟所谓的阻止法规，如果遵守美国法律，SWIFT可能会受到来自欧洲的惩罚。
    　　
    重启银行封锁
    　　
    正常运转时，很少有人会注意到这个组织。
    　　
    毫不夸张的说，成立于1973年的SWIFT是推进金融全球化的幕后功臣。形象地说，这个组织是贯穿全球金融体系的神经系统。
    　　
    国际贸易中，进出口商通过各自国家的银行来结算货款，因此，货款在不同国家银行账户之间流动所需要的信息，如金额、汇款人、收款人等，都是通过SWIFT在银行间传递。
    　　
    因此，当对神经元——银行下手时，这个组织会摇身变为制裁的大棒，威力不言而喻。
    　　
    如果SWIFT将一个银行踢下线，相当于阻断了这家银行与全球其他银行的联络。在这家银行开户的客户既无法向其他银行汇款，也无法在这家银行收款。

    起初，SWIFT只在美国、荷兰分别设立了2个数据中心，两地几乎实时共享所有信息。
    　　
    之后在2009年，出于对欧洲数据的保护，第3个数据中心在瑞士设立。此后，欧洲区域的数据分别存储于荷兰中心和瑞士中心的一部分；跨大西洋区域的数据则存储在美国中心和瑞士中心的一部分，美欧间形成部分隔离。
    　　
    不过，即使成立第三个数据中心，也依然无法削弱美国对全球资金流动的掌控。
    　　
    斯诺登（Edward Snowden）曾在2013年公布的文件中指出，美国国家安全局（NSA）一直在监控SWIFT信息，其目的在于迅速发现资助犯罪活动的资金往来。
    　　
    观察者网专栏作者金钟此前提到，曾有欧洲商人在欧洲内部贩卖古巴雪茄。由于其使用美元结算了货款，结算过程由美联储完成，导致被发现违反了美国对于古巴的贸易禁令，这笔资金也被美国冻结罚没。
    　　
    除了伊朗，20173月，SWIFT还切断了朝鲜银行与全球银行网络的联系。

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