美财长：SWIFT将停止为伊朗央行等金融机构服务

作为此前签署伊朗核协议的重要推手， SWIFT 的威力伊朗已经领教过一次了。

“ 据我了解， SWIFT 将停止为伊朗央行和指定的伊朗金融机构服务。 SWIFT 正在做出正确的决定，以保护国际金融体系的完整性。 ” 当地时间 8 日，美国财政部长姆努钦发推称。

观察者网了解到，覆盖全世界范围内 200 多个国家、超 1.1 万家金融机构的银行结算系统， SWIFT （ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications—— 环球同业银行金融电讯协会）是一个总部设在欧洲的非盈利性国际合作组织。美国对这套系统也有着很大的影响力。

值得一提的是， 2012 年美欧对伊朗的核工业进行制裁。对后者打击最大的一条，就是将 4 家伊朗银行从 SWIFT 中踢出去，迫使其与美国进行核谈判，最终达成伊朗核协议。

另据路透社 5 日报道， SWIFT 当天表示，将暂停一些伊朗银行使用其服务，但未指明是哪些银行。





11 月 5 日，美国正式对伊朗实施了特朗普政府所称的 “ 有史以来最严厉 ” 的制裁。中国大陆、印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国 8 个国家和地区获得伊朗原油进口的临时豁免。

他同时称，希望与伊朗达成新的协议是可能的。

在 5 日的声明中， SWIFT 称暂停向一些伊朗银行提供服务是 “ 为了维护全球金融体系的稳定和完整。。。走到这一步是令人遗憾的。 ”

路透社指出， SWIFT 不提美国恢复制裁的决定，可能反映了一个事实，这个中立的组织正夹在两个完全相反的监管要求之间。

一方面，如果不遵守美国的要求， SWIFT 自身可能被美国制裁。

另一方面，根据欧盟所谓的 “ 阻止法规 ” ，如果遵守美国法律， SWIFT 可能会受到来自欧洲的惩罚。

重启银行封锁

正常运转时，很少有人会注意到这个组织。

毫不夸张的说，成立于 1973 年的 SWIFT 是推进金融全球化的幕后功臣。形象地说，这个组织是贯穿全球金融体系的神经系统。

国际贸易中，进出口商通过各自国家的银行来结算货款，因此，货款在不同国家银行账户之间流动所需要的信息，如金额、汇款人、收款人等，都是通过 SWIFT 在银行间传递。

因此，当对神经元 —— 银行下手时，这个组织会摇身变为制裁的大棒，威力不言而喻。

如果 SWIFT 将一个银行 “ 踢下线 ” ，相当于阻断了这家银行与全球其他银行的联络。在这家银行开户的客户既无法向其他银行汇款，也无法在这家银行收款。





起初， SWIFT 只在美国、荷兰分别设立了 2 个数据中心，两地几乎实时共享所有信息。

之后在 2009 年，出于对欧洲数据的保护，第 3 个数据中心在瑞士设立。此后，欧洲区域的数据分别存储于荷兰中心和瑞士中心的一部分；跨大西洋区域的数据则存储在美国中心和瑞士中心的一部分，美欧间形成部分隔离。

不过，即使成立第三个数据中心，也依然无法削弱美国对全球资金流动的掌控。

斯诺登（ Edward Snowden ）曾在 2013 年公布的文件中指出，美国国家安全局（ NSA ）一直在监控 SWIFT 信息，其目的在于迅速发现资助犯罪活动的资金往来。

观察者网专栏作者金钟此前提到，曾有欧洲商人在欧洲内部贩卖古巴雪茄。由于其使用美元结算了货款，结算过程由美联储完成，导致被发现违反了美国对于古巴的贸易禁令，这笔资金也被美国冻结罚没。

除了伊朗，

2017

年

3

月，

SWIFT

还切断了朝鲜银行与全球银行网络的联系。

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