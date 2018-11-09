印度政府将出售“敌方资产“股票 价值300亿卢比

据《印度时报》 11 月 8 日报道，印度政府在 8 日决定开始出售属于 “ 敌方资产 ” 的股份。据报道，这些股份原本归那些在印巴分治时期离开印度的个人和实体所有，目前由保管人持有，这些股票当前价值共约为 300 亿卢比。

报道称，此举也表明政府决定要处理掉 “ 敌方资产 ” 。政府最近已生效一部相关法律。

在 996 家拥有的共计 2 万多名股东的公司中，总共有 6500 万卢比的股票由托管人保管，其中 588 家为职能公司或活跃公司。而且，在所有被出售资产的公司中，总共有 139 家上市公司。

印度司法部长拉唯 • 尚卡尔 • 普拉萨德说： “ 这一决定将使潜伏数十年之久的敌方动产货币化，出售所得将用于福利项目。 ” 他说，出售由保管人持有的这类型股票的所得，将构成该国 “ 撤资收入 ” 的一部分。报道称，鉴于今年撤资收入目标高达 8000 亿卢比，截至目前，政府在这方面表现一直低迷。

印度政府在一份声明中说，在开始出售任何敌方资产股票之前，托管人将证明出售股票不违反任何法院秩序。出售过程将由财政部长牵头的部长小组进行监督。

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