    • 2018年11月9日

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    印度政府将出售“敌方资产“股票 价值300亿卢比

    星期五, 十一月 09, 2018 ,

    据《印度时报》118日报道，印度政府在8日决定开始出售属于敌方资产的股份。据报道，这些股份原本归那些在印巴分治时期离开印度的个人和实体所有，目前由保管人持有，这些股票当前价值共约为300亿卢比。
    　　
    报道称，此举也表明政府决定要处理掉敌方资产。政府最近已生效一部相关法律。
    　　
    996家拥有的共计2万多名股东的公司中，总共有6500万卢比的股票由托管人保管，其中588家为职能公司或活跃公司。而且，在所有被出售资产的公司中，总共有139家上市公司。
    　　
    印度司法部长拉唯尚卡尔普拉萨德说：这一决定将使潜伏数十年之久的敌方动产货币化，出售所得将用于福利项目。他说，出售由保管人持有的这类型股票的所得，将构成该国撤资收入的一部分。报道称，鉴于今年撤资收入目标高达8000亿卢比，截至目前，政府在这方面表现一直低迷。
    　　
    印度政府在一份声明中说，在开始出售任何敌方资产股票之前，托管人将证明出售股票不违反任何法院秩序。出售过程将由财政部长牵头的部长小组进行监督。

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