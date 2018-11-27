谁将成为默克尔接班人

德国总理默克尔日前宣布不再竞选连任基督教民主联盟（基民盟）主席，基民盟内部推举和竞争默克尔接班人的活动随即悄然展开。基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普·卡伦鲍尔、卫生部长延斯·施潘和联盟党前议会党团主席弗雷德里希·默茨成为德国媒体眼中的热门人选。
基民盟是德国联邦议院第一大党，基民盟主席有较大概率成为德国未来总理。按照德媒的说法，12月初基民盟全国党代会选举出的党主席，或将引领“后默克尔时代”。
“小默克尔”卡伦鲍尔
卡伦鲍尔被舆论视作亲默克尔势力的代表，有“小默克尔”之称。她曾担任德国西南部萨尔州议员、州部长及州长，从履历上看，属于“地方实力派”。今年2月，她辞去州长职务，出任基民盟秘书长。德媒分析认为，她甘于在柏林打理党务，似乎有意在默克尔身旁接受栽培。
然而，卡伦鲍尔在地方党会中有意与默克尔适当拉开距离，树立自己的政治形象。“没人可以延续（默克尔）时代，但也没有人能够切断与过往的联系。”卡伦鲍尔说。
德国不少分析人士把卡伦鲍尔的路线称为“现代保守主义”，即社会政策偏左、经济政策偏右的路线。她很可能延续默克尔的难民政策，支持德国最低工资标准法案保护工人福利和双重国籍；她还表态将在未来进行税收改革。外交政策方面，卡伦鲍尔支持多边主义，愿意加强欧盟以对抗民粹势力。
卡伦鲍尔说，在她领导下基民盟将延续“中间、包容路线”，不会在一些问题上秉持“非黑即白”的态度。这一路线受到党内高层和建制派人士的支持。
亲商领袖默茨
默茨属于默克尔在基民盟内的对立派别，出身律师，曾担任欧洲议会议员、德国联邦议院议员。德国人津津乐道于他与默克尔的“个人过节”。基民盟与基督教社会联盟（基社盟）合称联盟党。2000年，默茨出任联邦议院联盟党党团主席，仅两年后，党团主席位置被默克尔夺走。2002年，默克尔试图代表基民盟竞选总理，遭到默茨反对，不得不让出机会。
默茨后来退出政界，在安永、德国汇丰、德国黑石等多家企业任职。基于他与德国企业市场的联系，被视作基民盟党内的“亲商派”。
在地方党会上，默茨刻意淡化舆论赋予他“默克尔对手”的印象，承诺不会在党内“发动革命”，将持续与默克尔保持合作，避免给人引发德国政局动荡的想象。默茨提倡自由经济政策，同时并不反对最低工资标准法案。他主张德国应加强在欧盟中的作用。
不过，默茨公开对默克尔的难民政策表达不满。他认为德国应该收紧政治避难政策，甚至暗示将修改德国《基本法》中的避难权条款。
默茨获得企业界和党内富裕阶层人士的青睐，罗兰·贝格咨询公司在一份报告中说，采访的114名企业高管中有70人支持默茨。默茨还获得基民盟元老、现任德国联邦议院主席沃尔夫冈·朔伊布勒的支持。
保守新锐施潘
施潘是卫生部长，年仅38岁，却有丰富从政经验。他22岁就被选入联邦议院担任议员，一度是联邦议院最年轻议员。
与卡伦鲍尔和默茨相比，施潘更乐于与媒体对话，在社交网站上比较活跃，在党内属于新锐一派，吸引了一批对默克尔不满的保守派支持者。
在地方党会上，施潘鲜明反对默克尔的难民政策，警告一些难民可能引发社会治安问题。同时，他敢于发声公开批评竞争对手，反对卡伦鲍尔支持同性婚姻的政策，而且不点名地批评默茨，说他近些年没有用心政治。
按照德国《时代》周报的说法，施潘希望获得基民盟党内草根阶层的支持，发动一场自下而上的变革，给予基民盟新面貌。
选举程序利于建制派
按照基民盟选举党主席的规则，并非由基层党员投票选举党主席，而是由全国大约1000名党代表投票决定。一些基民盟党内人士告诉记者，不少党代表在党内、党外都有职务，大多不希望党内变动过大，这一选举方式或许更有利于党内建制派。
德国民调机构迪麦颇发布的一份民调结果显示，基民盟建制派在党内占上风。48％的基民盟支持者认为党的政策路线“正确”，31％的支持者认为党不够“保守”，15％认为基民盟路线过于“保守”。
从这一结果来看，较大程度上延续默克尔政策的卡伦鲍尔可能会在角逐中占据优势。如果卡伦鲍尔当选，默克尔将在党内得到较大程度的支撑，为她有序淡出政坛打下基础。
不过，就目前看来，德国媒体对这三人的支持率所做的民调结果并不一致。并且，迪麦颇民调显示，半数以上德国人希望默克尔在不担任基民盟主席的前提下，能够完成４年总理任期。（新华社）（新华社）
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