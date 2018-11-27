美媒：亚洲货币流动性开始变紧张 为金融危机以来最糟

美媒称，亚洲货币流动性开始变得紧张，并且紧张程度为2008年以来最糟。
据彭博新闻社网站11月26日，日本是个例外，那里的印钞机仍在大量吐出日元。亚洲其他国家的央行货币供应量加上银行准备金自今年4月美元开始大幅升值以来实际萎缩了7%。这是基础货币自2008年1月至10月间缩减11%以来的最大跌幅。
报道称，美国银行美林金融管理部策略分析师最近研究分析了全球货币供应量，提出这种流动性紧张是否是一个不祥之兆的问题。分析家们指出，自1980年以来，通胀调整后的全球基础货币有过5次紧缩，它们分别出现在1982年、1990年、1998年、2001年和2006年。5次紧缩都是出现在全球经济下滑之前或与其同步发生。
亚洲地区流动性趋紧的原因很容易被解释为资本流入的退潮。先是为了应对2008年的信贷危机，后来又试图将名义国内生产总值（GDP）推回到危机前的轨道上，西方国家央行将利率降至零并扩大其资产负债表，资本随后开始大量涌入亚洲地区。但现在强势美元加上美国加息正在将各路资金拉回美国。
报道称，亚洲今年迄今出现外资净流入的主要股票市场只有中国和越南。高盛公司预测，明晟亚洲（日本除外）指数中的公司明年的盈利增长只有5%。如果高盛的预测是对的，那么明年的情况可能更糟。
报道认为，如果亚洲各国央行没有流入的美元可买，它们能够印钞的唯一其他途径是购买本国国债。然而财政政策宽松的只有马来西亚和印度，预计中国明年可能会出现一定程度的宽松。其他国家政府和央行现在担心过多资金追逐过少的商品可能带来的后果：通货膨胀。因此印尼央行今年已6次加息，而且印尼政府已承诺将控制预算赤字。
报道指出，一旦欧洲终止量化宽松政策和日本放慢印钞，预计亚洲流动性将更加紧张。未来某个阶段，亚洲流动性不足（以及经济增长乏力）的溢出效应可能促使美联储停止加息。不过这个暂停可能不会很快到来。
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