油价弹支持能源股道指续涨逾百点

油价止跌回升支持能源股，美股显著反弹，道指涨升逾百点。
截至本港时间晚上约11时07分，道指报25439点，升153点或0.61%；标普500指数报2739点，升17点或0.65%；纳指报7244点，升43点或0.61%。
美银美林首席投资策略师Michael Hartnett称，建议投资者现时应该持谨慎立场，因为并不认为股市已经见底。该行仍旧保持看淡立场，原因是从投资者头寸来看，资产市场的低位还没有到来。另外，瑞银策略师在最新报告中亦指出，全球市场正期待扩张势头延续至2019年，但牛市可能正逐渐接近尾声，明年周期出现转向的风险很大。
数据方面，美国10月消费者价格指数(CPI)按月上升0.3%，按年增长2.5%，均符合市场预期；扣除食品与能源价格，美国10月核心CPI按月增长0.2%，按年增长2.1%。数据反映美国通胀压力仍然温和，预计美国联储局下月仍有较大机会加息。
至于今日发表讲话的联储局官员包括美联储内负责监管事务的副主席夸尔斯(Randal Quarles)、联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)等。
国际贸易关系方面，投资者正斟酌美国总统特朗普政府官员发出观点相互冲突的言论。
白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周一对特朗普贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)的评论提出质疑。纳瓦罗表示，“全球主义亿万富豪”正在加大压力，敦促白宫结束与中国在贸易问题上的对峙。
欧股方面，英国富时100指数报7083点，升29点或0.42%；德国DAX指数报11513点，升41点或0.36%；法国CAC 40指数报5108点，升6点或0.13%；意大利富时MIB指数报19154点，跌71点或0.37%。（信报）
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