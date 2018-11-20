彭斯与北京官员私下交谈细节曝光 先后呛声习近平李克强

在刚刚结束的亚太经合组织峰会期间，中美两国矛盾达到顶峰。美媒援引知情人士的话称，两国分歧明显，并互相指责。
官员们在结束为期两天的会议后没有发布联合公报，这是亚太经合组织（APEC）峰会29年历史上的首次，主办国巴布亚新几内亚只能发布一项主席声明。该国总理Peter O'Neill对记者说：“你们都知道这个房间里有两个巨人，所以我能说什么。”
官员们在结束为期两天的会议后没有发布联合公报，这是APEC峰会29年历史上的首次，主办国巴布亚新几内亚只能发布一项主席声明。该国总理Peter O'Neill对记者说：“你们都知道这个房间里有两个巨人，所以我能说什么。”
《华尔街日报》11月19日报道称，美国副总统彭斯（Mike Pence）在过去一周访问亚洲期间警告称，中国对小国的主权和地位构成威胁。上周四（15日）在新加坡，彭斯和中国总理李克强私下进行了坦诚沟通。
报道称，另一位知情美国官员称，拍摄完峰会合影后，两人朝各自的座位往回走，李克强边走边对彭斯说，中国仍然是一个发展中国家。彭斯则针对中国的贸易做法对李克强说，情况必须有所改变。
全球前两大经济体的冲突扩散至周日（18日）在巴布亚新几内亚举办的一场闭门领导人会议上。 另外，据知情美国官员称，中国国家主席习近平虽未点名美国，但提到了“单边主义”和“保护主义”，明显是批评美国总统特朗普（Donald Trump）的政策。彭斯并未道歉，而是称美国“将继续采取行动，对采取不公平经济手段妨碍贸易的国家问责，这些手段包括关税、配额和其他政策。”
美国商业财经频道CNBC11月19日报道称，没有联合公报的原因，匿名的巴布亚新几内亚外交人士告诉路透社，是因为中美两国的分歧太大，两国分歧一直持续直到中国外长王毅对文件初稿中的内容不满而最终爆发。 他说，中国外长王毅不满宣言草案中的两段话，其中一段提到“不公平贸易行为”和改革世界贸易组织（WTO），另一段则是忧心可持续发展的问题。 （多维新闻）
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