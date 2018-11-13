韩国清除日本殖民遗毒 把“宪兵”改为美式称呼

据韩联社报道，韩国国防部12日表示，将对《军人事法施行令》进行部分修订，从本月14日至24日就修订内容征求各方意见。
根据修订草案，韩国将在“宪兵”兵种设置70周年之际，将“宪兵”这一日本殖民时代的遗毒名称改为“军事警察”。
报道说，“宪兵”在日本殖民时代声名狼藉，为消除其负面形象明确职能性质，韩国国防部一直在考虑将其更名为“军警”“军中警察”“警务兵”等，日前接纳宪兵内部意见，决定改为美式称呼“军事警察”（military policeman，简称MP）。
据韩国陆军宪兵官网，韩国1947年3月设置履行警备纠察职责的“军监队”，次年3月11日创建朝鲜警备队“军纪司令部”，1948年12月15日改称“军纪兵”为“宪兵”。
据宪兵出身的预备役将领解释，虽然大韩帝国高宗皇帝模仿日本宪兵设置了宪兵司令部，但1907年日本强制解散韩国军队后不再有韩国宪兵，韩国1949年7月公布《宪兵令》，随后美军驻扎韩国，韩国宪兵改以美国宪兵为标杆。
修订草案还将侧重思想武装、政治训练的“政训兵”更名为明确公共事务性质、强调政治中立及弘扬战斗精神的“公报精训兵”，“人事行政兵”更名为“人事兵”，陆军“化学兵”改称“生化兵”，海空军的“设施兵”并入“工兵”。
据悉，经韩国法制处审查和国务会议通过的新版《军人事法施行令》将于明年1月公布生效。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost