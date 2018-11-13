德媒曝惊天猛料 200极右军官正密谋暗杀高阶政客

还记得去年“假冒难民、欲发动恐袭”的德国军官吗？此事不简单。
德国调查人员以他作为突破口，近日发现德军内部有一个200人组成的“现役精锐纳粹军官暗杀小组”，并及时阻止了他们暗杀德国多位高阶政客的阴谋。
这波“惊天猛料”最早由德国发行量第三的主流媒体《焦点周刊》在9日曝出。该文援引一份报告指出，这群士兵大多来自德联邦国防军的陆军特种部队。他们密谋暗杀德国绿党主席罗特（Claudia Roth）、德国外长马斯（Heiko Maas ）、前德国总统高克（Joachim Gauck）等左派人士。
马斯（左）和罗特（右） 资料图马斯（左）和罗特（右） 资料图
具体操作起来，他们计划把这些人一起引诱到“荒无人烟”的地方，然后全盘将其消灭。暗杀团队将这个日期定为“X日（Day X）”，该行动也是以此为暗号。
此外，这群极右派纳粹分子还预谋对难民集中营的管理人员进行暗杀，并打算“嫁祸”给难民。
相关部门的介入非常及时。从报告的用词上来看，德国联邦刑事调查部门阻止这场阴谋时，该暗杀组织“即将（imminent）”展开“X日计划”。
这件事最早引起德国警方的注意，还是去年4月底一位名叫佛朗哥•A（Franco A。）的极右翼现役军官。佛朗哥长期伪装自己是“叙利亚难民”，被控在奥地利维也纳的机场藏匿武器策划袭击，目标则是德国防长冯德莱恩。
德当局随即展开调查，将此案立为“弗朗哥•A案（Case Franco A）”。调查人员随后在弗朗哥家中找出一份“暗杀名单”，和这次《焦点周刊》的曝料名单相似。
报告透露，调查人员最初还以为这是弗朗哥的“酒精臆想世界”，但在经过“无数次审讯（Numerous interrogations）”后他们发现，此人背后有一张很深的关系网。最终通过德国一位空军少校的认罪证词，相关部门才醒悟：这场阴谋是真的。
据悉，这200人均有“在外服役”的经历，曾在一个名为“联合者（Uniter）”的机构呆过。该机构负责疗养曾在阿富汗和非洲驻军的德国士兵。德国总理默克尔自2015年开始吸收难民后，该暗杀小组的规模开始扩大。
不过，“联合者”机构称对这伙人并不知情。
报告强调，警方的调查几乎处于停滞状态，因为部队中的反间谍官员试图对其阻挠，把即将进行的搜查和调查的进展情况告知了密谋者。这位官员已被指控，他的案件将由科隆地方法院审理。
根据《焦点周刊》的说法，目前还不知道暗杀后的后续动作，可能还有更多的“暗杀者”潜伏在德军内部。
对此，德军已在对奥地利、瑞士交界处的德军训练营进行搜查，对武器、弹药、燃料等物资进行清点。
具体操作起来，他们计划把这些人一起引诱到“荒无人烟”的地方，然后全盘将其消灭。暗杀团队将这个日期定为“X日（Day X）”，该行动也是以此为暗号。
此外，这群极右派纳粹分子还预谋对难民集中营的管理人员进行暗杀，并打算“嫁祸”给难民。
相关部门的介入非常及时。从报告的用词上来看，德国联邦刑事调查部门阻止这场阴谋时，该暗杀组织“即将（imminent）”展开“X日计划”。
这件事最早引起德国警方的注意，还是去年4月底一位名叫佛朗哥•A（Franco A。）的极右翼现役军官。佛朗哥长期伪装自己是“叙利亚难民”，被控在奥地利维也纳的机场藏匿武器策划袭击，目标则是德国防长冯德莱恩。
德当局随即展开调查，将此案立为“弗朗哥•A案（Case Franco A）”。调查人员随后在弗朗哥家中找出一份“暗杀名单”，和这次《焦点周刊》的曝料名单相似。
报告透露，调查人员最初还以为这是弗朗哥的“酒精臆想世界”，但在经过“无数次审讯（Numerous interrogations）”后他们发现，此人背后有一张很深的关系网。最终通过德国一位空军少校的认罪证词，相关部门才醒悟：这场阴谋是真的。
据悉，这200人均有“在外服役”的经历，曾在一个名为“联合者（Uniter）”的机构呆过。该机构负责疗养曾在阿富汗和非洲驻军的德国士兵。德国总理默克尔自2015年开始吸收难民后，该暗杀小组的规模开始扩大。
不过，“联合者”机构称对这伙人并不知情。
报告强调，警方的调查几乎处于停滞状态，因为部队中的反间谍官员试图对其阻挠，把即将进行的搜查和调查的进展情况告知了密谋者。这位官员已被指控，他的案件将由科隆地方法院审理。
根据《焦点周刊》的说法，目前还不知道暗杀后的后续动作，可能还有更多的“暗杀者”潜伏在德军内部。
对此，德军已在对奥地利、瑞士交界处的德军训练营进行搜查，对武器、弹药、燃料等物资进行清点。
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