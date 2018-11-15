特朗普揶揄法国被轰无礼

法国总统马克龙日前提出”欧洲应拥有自己的军队“，再惹来美国总统特朗普抨击，他周二（13日）揶揄法国在一战和二战时要靠美国打救，嘲讽马克龙支持率低。 法国政府发言人昨斥特朗普在巴黎恐袭3周年当天揶揄法国属”没有礼貌“。
指一二战法国靠美打救
特朗普刚结束为纪念第一次世界大战终战百周年的巴黎之旅，周二就在Twitter连珠炮发针对马克龙（Emmanuel Macron）。 他说："马克龙提议组建自己的军队保护欧洲，以防御美国、中国与俄罗斯。一战与二战时（敌人）是德国，那时法国是怎么一回事？在美国（军队）抵达前，他们开始要在巴黎学德文呢。付不付钱给北约？"特朗普又改编自己2016年时的竞选口号，在Twitter上说“让法国再次伟大！"他随后更嘲笑马克龙的支持率低到只剩下26%，并面对高达10%的失业率，要靠其他东西转移视线，又说没有国家比法国更加民族主义。
法国政府发言人昨被问及特朗普帖文时说：“昨天是11月13日，我们在悼念3年前在巴黎被杀的130人。因此我用英语回应：基本礼貌（common decency）是合适行为。”
美国前国务卿克里（John Kerry）提到，法国曾协助美国殖民地脱离英国独立，且有88名法军命丧美国主导的阿富汗军事行动中。 他又提到，特朗普“跟（朝鲜领袖）金正恩”谈恋爱“，却羞辱我们的长年盟邦”。
默克尔：欧洲须掌自己命运
对于自己盟友被连番揶揄，德国总理默克尔周二在欧洲议会上发表演说，公开撑马克龙的欧洲军构想。 她说：“回顾过去一年的发展，我们必须体悟到，真正重要的是，我们要努力实现我们的愿景，有朝一日组建真正的欧洲军队。”她说，欧洲军队将与北约同时运作，是北约的“有益补充”而非搞对抗，并会隶属于集中欧洲大陆防御政策的“欧洲安全理事会”（European Security Council），“如果我们想要保护自己的共同体，欧洲就必须掌握自己的命运” 。（明报）
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