蓝营高雄造势10万人破纪录韩国瑜受”三山“ 欢迎绿营恐失票仓

台湾九合一选举下周六（24日）举行，参选人各出其招，在选情最激烈的高雄市，国民党候选人韩国瑜昨晚造势大会有10万人参与，是选战启动以来最大规模，气势明显压过其对手、民进党候选人陈其迈。
称人民是政党父亲誓拼经济
《联合报》报道，韩国瑜昨晚在高雄冈山举办造势大会，至晚上7时半，主持人公布现场有超过10万人到场支持。 韩国瑜在发言时说，“民进党不是高雄人的父亲，人民才是政党的父亲”，若他当选，一定会大力发展高雄经济。
中通社引述台湾大学政治系教授赵永茂指出，高雄的凤山、旗山、冈山“三山”地区一直以来被视为绿营大票仓，历来是高雄市长选举的兵家必争之地，堪称关键指标选区，民间有“得三山者得天下”的说法。
两党同陷音乐争议
赵永茂表示，韩国瑜造势活动直捣“三山”，前两场在凤山、旗山的造势活动，进场人数均突破3万人，在冈山更突破10万人，气势已明显压过民进党候选人陈其迈一头。
韩国瑜上周四竞选活动中与支持者高唱台湾军歌之一的《夜袭》，引起讨论，39个团体联署批评韩国瑜散布仇恨意识和军国主义。 《自由时报》引述学者范世平认为，韩国瑜唱军歌反会令自己形象变得“深蓝”，吓走中间选民。 但昨晚的造势大会上，台下观众高唱此曲欢迎他入场，说明唱军歌反更箍紧“韩粉”。 不过，陈其迈同样有音乐问题，他于11日在旗山造势晚会使用李斯特交响乐《前奏曲》的片段，知名乐评人焦元溥表示，这是纳粹宣传影片中希特勒的进场音乐，建议陈应避免“撞歌”。
绿营资源聚高雄台北参选人叹不公
选战另一战场台北市，国民党参选人丁守中及寻求连任的无党籍台北市长柯文哲不相伯仲，根据TVBS周二民调资料，柯文哲支持度达39%，丁守中亦有36%，民进党参选人姚文智远远落后，仅有12%。 东森新闻网引述姚文智表示，为了这次选举，已经贷款300多元万新台币，向党中央贷款500万元等，负债已近千万台币。 他称，理解民进党内全盘考量，高雄战况危急，一旦失守，“整个民进党内的权力结构会有很大变动”，但不满台北市和高雄市分得资源“一丈差九尺”（意指差异很大）。
台湾九合一选举于11月24日举行，届时选出台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市及高雄市6个直辖市的市长及议员、里长、区民代表等。 中时电子报报道，台湾民意基金会选前最后民调“2018台湾公投与地方选举”结果显示，台湾人对民进党满意程度仅有23.5%，倒退至2008年水平；赖清德内阁满意人数只有39%，不满意达47%，反映内阁失去民意支持。 调查显示，台湾成年人对民进党感情温度为43.22度，远低于50度；国民党感情温度则为47.78度，虽低于50度，但较民进党高。（明报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost