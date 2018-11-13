新加坡将向华批出第三个QFB牌照

中国与新加坡政府签署《自由贸易协定升级议定书》，商务部国际司负责人指出，此次升级中新自贸协定，是促进自由贸易区建设，推动建设开放型世界经济的最新成果，体现了中国积极推动形成全面开放新格局，坚定支持自由贸易和经济全球化的态度和意愿。
在中新自贸协定升级议定书项下，双方签署了关于金融服务的换文。 新方给予中方一个特许全面银行牌照(QFB)。 这是继2012年新方在中新自贸协定项下给予中国银行( 03988 )、工商银行( 01398 )两个QFB牌照后，中方在新加坡零售市场获得的第3个QFB牌照。
是次获得的QFB牌照落地后，中国将成为在新加坡拥有QFB数量最多的国家，获得牌照的中资银行可在新开展零售业务，并享有开设更多营业场所、共享自动取款机(ATM)网络等权利，有利于中资银行全面拓展在新业务。
中新双方还就金融监管合作达成谅解，中国银行保险监督管理委员会和新加坡金融管理局，将通过常规监管讯息交流，就各自审慎监管框架发展情况等双方共同感兴趣的议题开展合作，进一步推动两国监管机构更好服务金融机构，增强监管机构交流和互信。
至于中新双方首次纳入“一带一路”的合作，负责人强调，“一带一路”倡议对于深化双方全方位合作、实现共同发展目标、发展和强化互联互通，以及促进地区和平发展的重要意义。（信报）
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