全球石油需求面临电动车及节能技术的更大威胁

国际能源署(IEA)周二表示，到2040年电动车和更多节能技术所降低的道路运输方面的石油需求，将超过先前预期，但若新产能欠缺足够投资，全球仍可能面临供应紧俏局面。
IEA在其2018年全球能源展望报告中表示，石油需求预计在2040年前不会触顶。
IEA主要假设情景是每年需求将平均增长约100万桶/日直到2025年，之后到2040年的年均增速为较平稳的25万桶/日，2040年则将达到1.063亿桶/日的峰值。
“在新政策情景中，对2040年的需求预估比去年时的展望上修逾100万桶/日，主要因近期增长加快，以及美国能效政策的修改，”该机构称。
IEA认为，到2040年时将有约3亿辆电动车上路，与一年前的预测相同。不过该机构现认为这些汽车将令石油需求减少330万桶/日，高于在上次全球能源展望中预测的250万桶/日。
“...能效举措对于控制石油需求增长更加重要：非电动车效率提高，将令2040年石油需求减少逾900万桶/日，”IEA称。
2040年时道路交通的石油需求料达4,490万桶/日，高于2017年预测的4,120万桶/日；工业和石化需求料达2,330万桶/日，2017年预测为1,780万桶/日。
所有的石油需求增长都将来自发展中经济体，以中国和印度为首，2040年之前发达经济体的需求料每年平均下降逾40万桶/日。
IEA维持其对全球汽车数量到2040年时将较今日接近翻番的预测，料增长80%至20亿辆。
供应方面，已然是全球最大产油国的美国，将一直是全球产出增长的主力直到2025年，日产量将较当前的约1,160万桶增加520万桶。
IEA预计，从那时起美国产量将呈现下滑。OPEC的市场份额到2040年时将从目前的近30%上升至45%。
IEA说，不论需求是否触顶，都将需要新的供应来源。
“分析显示，随着石化、货车运输和航空需求的增长，石油消费在未来几十年将增长。但要在短期内满足此增长的话，意味着传统石油项目批准数目必须比当前低位增加一倍，”IEA署长比罗尔(Fatih Birol)说。
“如果投资并未如此回升，那么扩张速度已创纪录高位的美国页岩油生产，将必须比目前增加逾1,000万桶/日直至2025年，相当于七年内在全球供应中又多出了一个俄罗斯--这将是史上前所未见的情况。”（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost