美媒：习特会谈或因中国制造2025计划破裂

虽然中美双方有意在即将到来的 G20“ 习特会 ” 上达成协议，但是双方在《中国制造 2025 》计划上仍然有很大的分歧。





美国之音 11 月 24 日报道称，美国总统特朗普（ Donald Trump ）和中国国家主席习近平底将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会晤，但是，两人的会晤可能会因为一个问题而破裂，那就是中国的产业政策《中国制造 2025 》，因为特朗普希望中国放弃这项野心勃勃的计划，但是习近平是不会同意的。





报道称，不过，有观察人士说，特朗普向《中国制造 2025 》施压，在某种意义上是在帮助中国，因为这个计划将来会给中国经济带来很多麻烦。





据悉，中美贸易战正式于 7 月 6 日爆发，两国互向对方价值 500 亿美元的商品征税。 9 月 24 日，美国又向中国另外 2,000 亿美元的商品加征关税，中国也对美国另外 600 亿美元的商品征税。美国方面还表示，将于 2019 年 1 月 1 日开始，提高对中国 2,000 亿美元商品征税的比例。





在中美贸易战沦为持久战之际，以及即将升级之际，白宫方面证实，中国国家主席习近平和美国总统特朗普将在 11 月的阿根廷 G20 峰会上举行会晤。





香港《南华早报》 11 月 2 日援引熟悉安排的消息人士报道称，美国总统特朗普将在 G20 领导人峰会后，在阿根廷布宜诺斯艾利斯宴请中国国家主席习近平，北京已经暂时接受了邀请。





报道称，同峰会间隙的对话相比， G20 峰会后，一个 “ 西式 ” 的会晤晚宴能够给两国领导人更多交谈的时间，也能够提供一个更加有利于谈判的氛围。





为了给这次峰会创造良好的氛围，中国日前也向美国提交了一份让步清单。





但是彭博社称，北京的文件似乎是此前将此前做出的改变改头换面了一番而已，华盛顿要求中国承诺改变诸如《中国制造 2025 》在内的工业政策，但是北京文件并不包括这个。





美国有线电视新闻网（ CNN ）也报道称，中国开出的条件并没有包括白宫的核心要求，例如解决强迫技术转移和偷窃知识产权问题。





一名消息人士说： “ 他们给的东西并不是什么新的，我认为，双方仍处在僵局之中。通道现在再次打开了，但是仍然有很多工作要做，无论是局势轻微降温，还是停火。 ” 针对中国的让步清单，特朗普日前也做出了回应。





特朗普说 “ 这是好事，中国想达成一份协议。他们送来了一份他们愿意做的事情的清单，这是一份很大的清单。但是，我有时候仍然认为不可接受。 ” 他还说： “ 那是一个非常完整的清单，有很多我们要求的东西，但是还有 4 、 5 件事被漏掉了。我们或许也能得到这几个事。但是你知道，这是一个非常完整的清单。 ” （多维新闻）





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