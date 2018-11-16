日本外相：中国对外经济存在两大弊端

在日本首相安倍晋三对中国的南海军事化政策等问题上，不点名地提出批评意见前，日本外相已点名的方式，对中国的对外经济政策提出了批评。
共同社11月16日报道，日本外相河野太郎当地时间11月13日在日本众院安全保障委员会会议上，批判中国对入驻企业强行要求技术转移及巨额产业补贴支出违反了国际规则，表示考虑要求中方进行纠正。
他称：“这违反了我们建立起的国际秩序。希望成为大国的中国能学会与之相符的负责任的做法。”
当天的记者会上，关于中国对财政基础较弱的太平洋各国进行的基础设施援助，河野指出“也有国家债台高筑”。他要求称“应该遵循开放性、透明性、财务健全性等规范进行贷款及合作”。
围绕中国对发展中国家的援助，有批判称无视对方国家的偿还能力，使其陷入无法偿还债务的“背负巨债外交”。 对此，安倍也在国际会议上公开表达了不满。
据《产经新闻》11月16日报道，当地时间11月15日，安倍在新加坡举行的东亚峰会上发表讲话，不点名地批评中国一直在试图以武力改变南海格局。
安倍还指出，在推进东南亚等国家的基础建设合作方面，需要体现出透明性，财务的健全必须得到保障。（多维新闻）
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