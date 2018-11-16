美报告呼吁多造核武器：中俄军力威胁加重

美国国防战略委员会11月14日公布的最新报告称，美军也许会输掉对中国或俄罗斯的战争。
报告称，与过去几十年相比，美国的安全和福祉处在更大的风险中，美军的战略优势逐渐被侵蚀，并且已经达到危险的程度。
据了解，美国国防战略委员会是一个由国会授权的两党委员会，由12人组成，任务是评估五角大楼的新战略报告。
11月14日公布的这份报告重点关注了中国和俄罗斯对美国军力带来的“威胁”。 报告指出，俄罗斯和中国对美国及其盟友和伙伴的挑战要比冷战结束以来任何一个对手的挑战更大。如果美国不得不在波罗的海迎战俄罗斯或是因台湾问题与中国开战，美国可能面临决定性的军事失败。
报告认为，美国目前面临一系列竞争和冲突，尤其是中国和俄罗斯都在致力于军力建设、“寻求区域霸权并努力向全球投射力量”，“目标是抵消美军的力量”。
报告称，在下一场冲突中，美军可能会遭到难以承受的高伤亡率，财力上也会遭受重大损失。“美军可能会惨淡险胜，也可能输掉对中国或是俄罗斯的战争”。
报告对美国军事技术是否领先主要竞争对手忧心忡忡，指出：在过去的20年里，五角大楼把精力主要集中在了反恐和反叛乱上，而美国的竞争对手们在超音速运载工具、人工智能及其他先进技术领域投入了庞大资金。 在美国国防部2018年1月公布的国防安全战略中，中国和俄罗斯被视为美国国家安全的“最大挑战”。
11月14日的报告评估称，2018年1月的国防安全战略“基本方向是正确的”，缺点是没有明确指出美国应该如何达到设定的目标。
报告指出，由于预算不足、美军全球负担过重等因素，美军很难完成国防安全战略的中心目标，比如如何击败大国竞争对手，同时维持在其他地区的威慑力。
因此，报告列出32项建议，包括：为在西太平洋应对中国，呼吁投资更多的远程军用运输机、潜艇和其他水下设备；为应对俄罗斯，建议继续加强北约在该联盟东翼以及波罗的海国家的军备；呼吁增加国防预算开支，在考虑通胀的基础上增加3%到5%等。
报告还警告不要把美军大批撤出大中东地区，并呼吁政府加大更新核武器投入、研发新型核武器、提高核威慑力。（多维新闻）
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