新太空图像显示：银河系中心隐藏巨大黑洞

据科学家们说，通过位于银河系中心的气团的旋转可以看到这一巨大的天文现象的存在。天文学家长期以来一直认为，我们银河系中隐藏着一个巨大的黑洞。但由于它们是完全黑暗的，因此很难被真正看到，科学家们还在继续研究它们是如何形成的。
现在，来自欧洲南方天文台的新照片显示，在其视界边缘外的一个环形轨道上，有团状气体在以大约30%的光速旋转。科学家说，这是首次观测到在接近不归点的地方进行绕轨运行的物质，也是迄今为止对在如此接近黑洞的地方进行绕轨运行物质的最详尽观测。
科学家采用专业设备对来自人马座A星周围的吸积盘的红外辐射进行了近距离观察。人马座A星是位于银河系中心的巨大天体。
欧洲南方天文台说，观察到的闪光提供了期待已久的证据，证明正如人们长期以来所认为的那样，位于银河系中心的天体是一个超大质量的黑洞。这些闪光源自于非常接近黑洞边界的地方绕轨运行的物质，这使它们成为迄今为止最详尽的对于在如此靠近黑洞的地方进行绕轨旋转物质的观测结果。
领导这项研究的德国马克斯·普朗克地外物理学研究所的赖因哈德·根泽尔说：“这一直是我们梦寐以求的项目之一，但我们没有敢奢望它这么快就成为可能。”
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