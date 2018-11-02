美已豁免印韩等8国从伊朗买石油 日本暂未获豁免

随着美国对伊朗新一轮制裁重启时间的临近，各国油企能否从特朗普政府中获得进口伊朗石油的豁免权也愈发受到关注。
据美国CNBC新闻11月1日报道，韩国和印度将出现在特朗普政府的豁免名单上。
据印度《经济时报》报道称，特朗普政府将允许印度每月购买125万吨伊朗石油直到明年3月。据一位消息人士透露，印度和华盛顿已经“基本达成豁免”（条约），未来，“印度将减少三分之一的进口量”。
印度是伊朗石油的第二大购买国，在2017年至2018年期间从伊朗进口了约2200万吨石油。在特朗普宣布将恢复对伊朗制裁后，印度已大幅度降低了从伊朗的石油进口。
“美国知道我们的态度和立场。我们已告知他们，我们无法停止从伊朗购油。本财年内我们将继续采购伊朗石油。”一名印度官员11月1日表示。
不过，未来印度与伊朗石油交易的支付机制尚未确定，据消息人士称，预计印度将继续以欧元和卢比支付伊朗石油。据印度《经济时报》报道，伊朗将使用其中的卢比收入来购买大米、药品和其他物品，而收入的余额将被保管在第三方托管中，直到制裁取消。
另据彭博社报道，韩国也已与美国达成了豁免协议。此前，韩国是第一个正式宣布将在11月4日之后停止伊朗石油的国家。
消息人士透露，特朗普政府可能会在未来几天发布豁免公告。美国国务院尚未就此发表评论。
今年5月，特朗普宣布退出伊核协议并重启对伊朗的制裁，并给购买石油领域的国际买家180天宽限期。这一宽限期将于11月4日截止，这一日期之后继续与伊朗开展石油贸易的国家和企业料将受到美国制裁。但分析人士普遍预计特朗普政府会给予一些国家“豁免权”，使之在对伊朗制裁重启后继续少量进口伊朗石油。
根据彭博社消息，包括印度、韩国在内，美国将给予8个国家从继续从伊朗进口石油的豁免权，其中包括美国的亚洲盟友日本。但是，日本方面似乎并未获得这一信息。
“迄今为止日美就美国制裁伊朗问题，已进行了四次谈判。”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示。据路透社报道，菅义伟11月1日透露，该国尚未获得豁免。
美国国家安全顾问博顿于10月31日明确表示，特朗普政府对伊朗原油进行制裁是为了向德黑兰施压，但不想损害那些依赖伊朗石油的盟友。
据多个数据来源统计，截至9月底，美国的制裁声明已使伊朗的石油出口减少了约三分之一，出货量缩减至每天170万桶到190万桶。10月，这一数据料将进一步下降，据悉，由于伊朗原油出口量下滑速度明显快于产量，伊朗陆地原油库存激增，部分原油储备已经转移到波斯湾的油轮上。
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