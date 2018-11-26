俄军向“入侵”的乌克兰舰艇开火 乌方6人受伤！

俄罗斯卫星通讯社26日援引俄罗斯联邦安全局公共关系中心消息称，侵犯俄罗斯边界的乌克兰海军舰艇“别尔江斯克”号、“尼科波尔”号和“亚内卡布”号被扣留，俄罗斯曾使用武器攻击。
该消息称：“今天早上侵犯俄罗斯国界的乌克兰海军船只‘别尔江斯克'号、‘尼科波尔'号和‘亚内卡布'号于11月25日19时再次企图在俄罗斯领海内采取违法行动。”
公共关系中心表示，“它们对于俄联邦安全局和黑海舰队伴航舰艇发出的‘立即停船’的合法要求未予反应，实施了危险机动。”
联邦安全局消息称：“为了迫使乌克兰军舰停船曾使用武器。结果乌克兰海军的全部3艘船只在俄联邦的黑海领水内被扣留。为乌海军3名受伤军人采取了医疗救助，其无生命危险。”
但据美国有线电视新闻网(CNN)报道，乌克兰海军声称其6名船员受伤，并且包含未受伤的“尼科波尔”号在内的三艘船舰均被俄方扣留。
报道称，已对侵犯俄国界的案件进行刑事立案。
俄联邦安全局克里米亚边防局新闻处此前表示，3艘乌克兰海军舰艇违反联合国海洋法公约第19和21条规定越过俄国界，进入俄临时关闭水域并从黑海驶往刻赤海峡。之后，俄联邦安全局发布消息称，还有2艘舰艇，乌海军“斑蝰蛇”级装甲炮船以极速从别尔江斯克向刻赤海峡方向出发。
俄联邦安全局公共关系中心称，安全局采取了一切必要措施以阻止这一故意挑衅。同时，联接黑海与亚速海的刻赤海峡11月25日为了安全对民用船只通行予以关闭。
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