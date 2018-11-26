D&G辱华风波后续 意大利人这一言论引爆舆论

知名意大利奢侈品牌D&G深陷辱华风波，中国各大购物平台已下架相关产品，D&G遭中国民众全面抵制。然而，意大利人却对此不以为然。
北京时间11月26日，据观察者网报道，针对D&G辱华事件，有意大利人表示：“中国人抵制不了多久，他们是给我们免费打广告的蚂蚁。”
11月21日，D&G品牌的一则广告片因为“中式发音”、模特用奇怪的姿势使用筷子吃披萨等片段被指歧视华人，一位网友在社交网站说起这件事，D&G设计师Stefano Gabbana前来争辩，最终恼羞成怒大骂出口，还公然辱华。
最终，D&G11月23日在其官方微博发布道歉视频，两位品牌创始人均在视频中表示歉意。
此次道歉不仅被指没有诚意，两人还有看提示器的嫌疑。 值得注意的是，D&G辱华事件只是近年来关于海外企业或个人涉嫌辱华的冰山一角。
2018年4月，法国商场的巴黎世家发售新款鞋，店外大排长龙，一个中国阿姨指责插队的5个外国人，阿姨及阿姨的儿子被一群外国人殴打。商场保安拉架却只控制住中国人。
当天，店员将鞋子卖给了打人的外国人，中国人却被要求“滚出去，离开且不准再来买鞋”。 此外，乐天集团因支持部署韩国反导系统同样遭中国民众抵制。
乐天集团的高管却表示：“永远不要愁让中国人买东西，只要一打折，从凌晨商场外就会排起长队”。
这些事件中，涉事品牌公然挑衅华人，却从未真诚地道歉，甚至笃定风波过去后，华人会继续购买他们的产品。
如今，意大利人对辱华事件亦是同样的态度和做法，此举再度引发中国网友的不满。网友表示：“我们就要让他们知道，我们能够一辈子抵制你。” （多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost