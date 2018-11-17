全球智能手机市场走下坡 日媒：技术停滞无新鲜感

据《日本经济新闻》网站11月14日报道，总部位于加利福尼亚州的电子设备制造商鲁门特姆公司负责人在美国时间12日早上发表的讲话是引发全球性股市下挫的导火索。该负责人说：“关于预定于第四季度的订货，最大的客户之一要求大幅减少出货量。”
报道称，该公司生产用于智能手机的识别感应装置，大约三成产品销售给苹果公司。鲁门特姆公司虽然没有点出“最大客户”的名字，但市场人士普遍认为就是苹果公司，于是12日美国股市上苹果公司股价大跌5%，以至于整个高科技股都受影响下挫。
此前曾经有预兆。苹果公司本月表示，在10月至12月财报中不公布销售数量。有消息说，苹果公司还要求为其代工的台湾鸿海精密工业公司停止iPhone XR的增产。野村证券公司7日指出，iPhone XR的零部件出货量在2018年11月至2019年1月有可能减少四到五成。
iPhone XR推向市场不到一个月，实际销售会不会下跌尚不可知。去年一度也盛传iPhone X销售不畅，但最后发现一年售出了6000万部。
报道称，尽管如此，市场发生剧烈波动的原因是人们的担心正在变成现实，即不仅是iPhone，整个智能手机市场都真正在走下坡路。
美国国际数据公司称，2018年7月至9月，全球智能手机出货量为3.5亿部，比上年同期减少6%。1月至9月也减少4%，2018年全年势必将比上年下降。自2007年iPhone问世以来，实现快速增长的全球智能手机市场在2017年下降0.1%，首次低于上年。
报道称，其中最大原因是市场饱和和技术革新停滞。占全球智能手机市场四分之一份额的中国，已经连续6个季度出现负增长。在印度和东南亚新兴国家等地，价格低廉的智能手机依然畅销，但在中国以及美日欧等发达国家里，智能手机市场趋于饱和的情况已很明显。
报道称，每年都以新性能让消费者感到惊艳的iPhone，近年被指“性能的提高与价格的高昂不相匹配”，给人的新鲜感在慢慢减少。韩国三星电子公司表示明年将推出可折叠手机，希望实现突破。不过，目前还缺乏技术革新来缩短手机更新换代的周期。
调查公司称，2010年以后全球售出的智能手机累计超过90亿部。除每年30万亿日元的出货量外，APP开发等周边产业也对经济影响很大。2019年将开始试验服务的5G移动网络是决定智能手机市场能否再度兴旺的关键。
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