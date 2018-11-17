美副总统高调出访亚洲 双航母在菲律宾海演习造势

境外媒体称，美国海军15日宣布，美国两艘航空母舰和约150架军机正在菲律宾海举行综合战备演习。
据报道，美国第七舰队发布的新闻文告指出，部署于日本的“罗纳德·里根”号航母和美国西海岸的“约翰·斯滕尼斯”号航母正在菲律宾海进行空中、水面和反潜作战演习。
报道称，美国海军此前也曾展开类似军演，美军三艘航母去年就曾在美朝紧张关系升级时进行过军演。
报道称，此次军演恰逢美国副总统彭斯访问亚洲之际。
另据香港《南华早报》网站11月15日报道，美国海军当天称，两个美国航母战斗群和1.26万人正在菲律宾海举行作战演习。此举旨在展示美军实力和美国对该地区的承诺。
报道称，“里根”号航母战斗群和“斯滕尼斯”号航母战斗群正在国际海域和空域进行复合空中、水面和反潜作战演习。
报道称，参加演习的两个航母战斗群合计有10艘军舰，大约150架飞机和1.26万人。
又据台湾《旺报》11月15日报道，美军“斯滕尼斯”号航母战斗群正从太平洋中部向西进发，即将进入西太平洋第七舰队辖区。加上此前已经部署在东亚的“里根”号航母战斗群，美军目前处于活动部署状态的四艘航空母舰，有一半都将集中在东亚海域。分析指出，美军正在重演两年前双航母威慑中国大陆的态势。
报道称，美军上一次双航母巡航西太平洋是在2016年，同样也是“里根”号和“斯滕尼斯”号。两艘航母当时都在南海周边交叉巡弋。按照美军标准，单个航母战斗群属于威慑级别，双航母战斗群出现在同一个地区则属于作战编制。
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