马哈迪：马来西亚和新加坡像双胞胎

马来西亚首相马哈迪说，马来西亚和新加坡的关系，必须有良好的经济联系并相互尊重。





马哈迪说，马新就像一对双胞胎。





他说： “ 马来西亚和新加坡就像一对双胞胎，只是年长的双胞胎哥哥比弟弟更大更老一些 ” 。





“ 但是，我们能够一起生活。两国在一起，然后分开，但仍然一起合作并相互帮助。 ”





马哈迪在新加坡总统哈莉玛和总理李显龙为他所设的欢迎午宴上说这番话。





在这之前，李显龙在总统府正式欢迎马哈迪的到访。





马哈迪感谢新加坡在最近的金融危机中帮助马来西亚。





“ 我们很感激，感谢你们的接待。最重要的是，我们必须继续保持良好的关系。 ”





他说： “ 与大多数国家一样，我们之间会有差异，会有竞争。然而，它将帮助我们更快地成长。 ”





马哈迪说，马来西亚和新加坡是相互依赖的，新加坡现在正成为马来西亚最大的贸易伙伴。





他希望两国之间的继续保持良好的经济关系和相互尊重。





关于马来西亚和新加坡在本区域的角色，马哈迪说，它们可以有效地协助本区域成长。





“ 如果我们还记得，东盟最初由 5 个国家组成包括新加坡，但不是为了经济联系，而是我们要解决与邻国关系密切的问题。 ”





现在，东盟已经有 10 个国家了。





最初，东盟国家并不是相互视为朋友和邻居，而是视为竞争者。但现在的东盟不仅生存下来，而且取得了成长。





“ 我希望这些强劲的关系将进一步得到加强，我们就能够受惠于竞争和合作。 ”





李显龙在马哈迪致辞前也强调了两国的关系。





他说，很多马来西亚人和新加坡人都有家庭成员在对方国家。





他称马来西亚是紧密的伙伴。

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