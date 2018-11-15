Snap涉嫌IPO前误导投资者 遭美SEC和司法部双重调查

美国阅后即焚照片分享服务Snap（6.71， 0.06， 0.90%）透露，美国司法部和证券交易委员会（SEC）正在对该公司涉嫌在IPO之前误导投资者的指控展开调查。
“Snap已经对司法部和证券交易委员会的传票和信息索取要求作出回应。”该公司周二在声明中写道，“据我们所知，这些监管者正在调查跟之前的信息披露指控有关的问题，这是针对我们的IPO披露发起的集体诉讼中提出的主张。虽然我们并不完全了解这些调查，但我们认为，司法部可能会关注跟Instagram的竞争有关的IPO信息披露问题。”
Snap的投资者在向洛杉矶联邦法院发起的诉讼中，指控该公司在IPO之前没有披露来自Instagram的竞争会在多大程度上冲击其2016年下半年的增长。他们还表示，Snap未能披露其前员工发起的告密者诉讼，该公司在这起诉讼中被控计算和汇报的日活跃用户数据不够精确。
“我们仍然认为，集体诉讼的主张没有依据，而我们的IPO信息披露准确而且全面。”Snap在声明中说。
上述案件主审法官今年6月拒绝了Snap驳回股东指控的请求。
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