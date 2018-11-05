门市员工不影响！星巴克宣布裁员全球5％员工

随着全球咖啡市场竞争越来越激烈，知名咖啡制造商星巴克（Starbucks）执行长Kevin Johnson13日于员工备忘录中表示，公司将裁员约350名员工，约占全球员工量5%，其中不包括门市人员。
综合外媒报导，星巴克昨日宣布将裁去全球约5%的员工量，其中主要对象包括行销、创新、产品、科技和店面发展部门人员，但并未涵盖门市内员工。
根据Kevin Johnson今年9月公布的1项重组计画指出，为使公司在竞争激烈的美国咖啡市场中能灵活应对竞争对手，将不会裁员门市员工，但高皆职位将减少，他说明，「虽然这些决定非常困难，但因这些工作职位已被淘汰、不具优先顺位、或已经改变了工作形式。」
事实上，尽管星巴克当前在零售市场仍致力于创新以提升收入，但随着市场竞争越来越激烈，该公司也逐渐加快关闭营收表现不佳的门市。星巴克今年6月便宣布将于年底前关闭150间门市，远高于过去的每年50间。对此，Kevin Johnson也表示，当前星巴克须更专注于部分优先事项，并改变团队的工作方式。
星巴克股价13日收盘下跌0.74%至67.41美元。
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