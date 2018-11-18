彭斯、习近平APEC激烈交锋... 场边聊1分半！

中国国家主席习近平在APEC（亚太经合会）峰会演说表示，中国一带一路，是为了与地区和世界共享经济发展的机遇。美国副总统彭斯（Mike Pence）在APEC\演说回呛，中国一带一路是"不归路"，双方激烈交锋，昨晚两人还在场边会面时短暂交谈，聊了约1分半钟，两国官员都未透露谈话细节。
习近平昨天表示，"（一带一路）不是有人所说的，这样那样的所谓陷阱，而是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道"；彭斯昨天演讲则向小国喊话，"不要接受可能使你们的主权受到影响的外债。"与美国合作才是比较好的选项，并批评中国一带一路是"不归路"。
美中双方也在会议上，互相指责对方的贸易政策，习暗指美国走贸易保护主义，彭斯则直言中国才是贸易保护主义、单边主义。
儘管双方激烈交锋，《路透》、《美联社》记者仍捕捉到两人私下谈话，两人在场边会面时短暂交谈，聊了约1分半钟，过程都面带微笑，目前两国官员都未透露谈了什麽。报导指出，习近平先与他国领袖打招呼，随后与彭斯寒暄，口译也随即上前翻译。
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