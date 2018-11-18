金马奖颁奖典礼出现“台独”发言 大陆反响强烈

第55届金马奖颁奖典礼在当地时间周六晚于台北举行。凭借聚焦2014年“太阳花”学运，而获得最佳纪录片奖的台湾导演傅榆在获奖感言中称，“表示希望有一天我们的国家可以被当成真正独立的个体来看待，这是我生为台湾人最大的愿望。” 她此番被认为具有“台独”色彩的发言，立即引发了观看当晚颁奖典礼的大陆观众的强烈反响。
不但《人民日报》、共青团等官方媒体和机构立刻在微博刊登“中国一点都不能少”来表明立场，也有大量大陆网民纷纷表达了自己的爱国宣言。
1982年出生的傅榆是一名台湾独立女纪录片导演。她的父亲是马来西亚华人，到台湾求学定居；母亲是印尼华侨，9岁到台湾居住。傅榆因此自认为是台湾人，她称“自己虽然长于外省家庭，崇拜宋楚瑜，却又不是真正的外省人，与真正的台湾历史脱节”。先后毕业于台湾国立政治大学广电系、国立台南艺术大学音像记录硕士的她，曾拍摄短片《不曾消失的台湾省》、参与拍摄太阳花学运纪录片《太阳，不远》、还有记述大陆在台学生参与台湾社会运动的《我在台湾，我正青春》、及探索青年价值认同的《蓝绿对话实验室》等。
傅榆获得金马奖最佳纪录片的影片名叫《我们的青春，在台湾》，是她耗时6年拍摄的纪录长片。该片以2014年台湾“太阳花”学运为背景，关注了学运领袖陈为廷、大陆交换生等人物，展现这些人在社会运动中所遭受的冲击和影响，及拥有不同身份符号的他们，如何在社会运动里找到合作的可能性，同时带出现实的失落。在当晚发表获奖感言时，傅榆在向各方表达鸣谢后说，“很多人以为这部影片在讲政治，其实它在讲青春。”
她说，“青春很美好，但是青春却也是最容易犯错的时候，也是容易把错误的期待投射在别人的身上，这种错误不仅可能发生在人对人、或是国家对国家，希望我们的国家可能被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”
她的这一言论引来了微博共青团中央的立即回应。后者在官方推特上重新转发了一幅时间为2016年7月，包含台湾、南海在内的中国地图，并配文称“我深深的爱着这个国家”，并配上“中国，一点都不能少”的标语。
这条微博截至记者发稿前，已得到近235万次转发，2万3千多条评论。随后，不但在台湾出席金马奖的邓超、胡歌等大陆明星也开始转发，微博《人民日报》等机构和个人也发表了同样或类似的表态。
而在当晚，与该事件有关的女星“巩俐拒绝颁奖”等话题登上了微博热搜榜。大陆获奖电影的庆功宴也不开放媒体采访。
对此，金马执委会主席李安在后台接受采访时称，“我们希望就艺术论艺术，不希望有任何的政治事件或其他的东西来干扰，艺术是很纯粹的。我希望大家能尊重这一点，金马奖能有今天这样的成果，今天有95%以上的影人都出席了，在华语区没有一个影展可以这样，所以金马在大家心里是有分量的。请大家给电影人一点尊重。”
此外，《我们的青春，在台湾》的制片则在后台表示，这部片因题材的关系，在中国大陆和香港都没有任何放映机会，很希望在台湾可以被大家看到。
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