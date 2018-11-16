葡媒曝C罗求婚成功！新戒指抢眼 女友已试穿婚纱

据葡萄牙《晨邮报》消息，现年33岁的葡萄牙巨星C罗已向女友乔治娜求婚成功，两年多的交往终迎美好结局。
在国家队比赛日的间隙，C罗带着女友乔治娜以及大儿子迷你罗来到英国伦敦度假，并且乔治娜已经开始试穿婚纱。《晨邮报》引述一位消息人士的话称：“克里斯蒂亚诺已经向乔治娜求婚，婚礼也会进行，但很少有人知道细节。目前已经了解到的是，乔治娜已经开始试穿一些婚纱。”
这期间C罗携女友和儿子去ATP总决赛现场观赛，去歌剧院观看演出，以及之后在高级餐厅zela用餐品酒的照片在社交媒体扩散。在zela用餐时，记者拍到了C罗和乔治娜手中戴着的新卡地亚戒指。
出生于1995年的乔治娜，在2016年与C罗相识，当时她在Gucci专卖店上班，邂逅了来买东西的“霸道总裁”，随后两人便走到了一起。
在之后两年多的交往过程中，乔治娜经常会现身球迷看台，为男友加油助威。而她与C罗母亲以及大儿子的良好关系，也是这段感情持续发展的基础。
近期葡萄牙巨星被指控强奸，她也无条件信任自己的男友，并多次在社交媒体上声援C罗。如今这段感情终要修成正果，相信两人的婚礼绝对是万众瞩目的足坛焦点。
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