杜特尔特仗势欺人？菲总统府:是勇于表达厌恶之情

菲律宾总统杜特尔特一向以言论大胆闻名，也因此遭到质疑，甚至被指仗势欺人。菲律宾总统府近日发声为杜特尔特辩护，称“总统说话态度强硬，但他不是仗势欺人，而是勇于表达自己的厌恶之情，他向罪犯分子发出警告，是为了阻止他们的违法行为。”
据菲律宾《星报》报道，对于马尼拉大主教塔格尔（Luis Antonio Cardinal Tagle）此前发出警告，暗指杜特尔特利用权力欺凌他人一事。菲律宾总统发言人萨尔瓦多·班尼洛（Salvador Panelo）18日在新闻发布会上澄清，“这是没有的事”。
“他（主教）所指的人是谁？他所说的当权者也适用于教会里的人。利用（教堂中的）讲坛欺凌别人，这也是一样的”。班尼洛说，“如果他所传达的信息是通用的，那么我同意，你不能用权力来欺负或胁迫别人，总统也反对这样做”。
班尼洛还说：“杜特尔特只是表达了他对某一特定事物和情况的看法，他是表达自己的厌恶之情并做出解释。”
“没错，他威胁犯罪分子。但他是为了让那些人感受到威胁，并停止犯罪行为。”班尼洛补充说。
上周日（16日），马尼拉大主教塔格尔在布道时，提醒信徒不要欺凌他人，也不要利用自己的权力对他人不敬或故意胁迫他人。他还称，用权力贬低同胞的人是“最可怕、最不安全的人”。塔格尔在讲话中并没有提及杜特尔特的名字，但在他此番言论发表不久之前，杜特尔特刚刚对天主教会进行了猛烈地抨击，因此，外界也将塔格尔讲话中暗指的对象指向了杜特尔特。
报道还指出，杜特尔特曾在去年的一次讲话中放出狠话，称对于国家的敌人来说，自己就是“恶霸”。“有些人指责我是个恶霸，没错，我认为对于国家敌人的来说，我就是恶霸。”杜特尔特说。
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