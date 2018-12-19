马来西亚失踪涉案富豪被印在环保袋上 遭民众调侃

马来西亚有史以来数额最大的金融犯罪案件——一马发展公司洗钱案近日又有新进展。据《马来邮报》18日报道，马来西亚政府17日控告美国高盛集团及4名关键人物涉及一马公司弊案，这4个人包括马来西亚富商刘特佐、高盛集团前董事雷斯纳、高盛集团前银行家黄宗华、一马公司法律顾问及集团策略执行董事卢爱璇。马来西亚检方将对这4名个人分别求刑最高10年。“一马案”曝光后即失踪的刘特佐17日通过公关公司发表文告，坚称自己是清白的。
一马发展公司是马来西亚前首相纳吉2009年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国政府司法部说法，2009年至2014年，一马公司多达45亿美元遭侵吞，其中7亿美元汇入纳吉个人银行账户。不过，纳吉一直否认腐败指控。
刘特佐被指是“一马案”主谋，此前已被马来西亚和美国政府控告洗钱和其他违法行为。而在马来西亚人眼中，这个30多岁的年轻富商是个谜一样的人。《纽约时报》称，在马来西亚提到刘特佐，人们心目中唤起的形象是长着一张娃娃脸、戴着无框眼镜的年轻男子，他身穿宽松的黑色V领衫，手拿一瓶水晶香槟，站在一群名人中间。刘特佐的出手阔绰从吉隆坡到纽约都令人惊讶和不解，在纽约顶级俱乐部里，他以“鲸鱼”的绰号大名鼎鼎。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，刘特佐一直过着“花花公子”般的生活。美国和马来西亚政府表示，他用从一马公司窃取的钱财过着奢侈生活：豪宅、私人飞机和价值2.5亿美元的游艇。过去10年，他一直在挥霍不义之财，包括购买超10亿美元的奢侈品。
人们对刘特佐的钱是从哪来的有各种推测。一个答案是至少间接地来自他与马来西亚前首相纳吉家族的关系，他与纳吉的继子阿齐兹是朋友。刘特佐在将中东资金吸引到与马来西亚政府有关的多笔交易中起过重要作用，他帮助建立了一个由首相负责的马来西亚主权财富基金，并为基金担任顾问。
不过，“一马案”曝光后，刘特佐就失踪了。《华尔街日报》曾报道称他已携妻女借道中国澳门逃往中国内地的某个城市，但这些说法并没有得到证实。据中国驻马来西亚大使馆官员称，中国海关没有刘特佐的入境记录。马来西亚总理马哈蒂尔此前谈及刘特佐的下落时讥讽道：“之前，他乘搭私人飞机和游艇环游世界，生活奢华。现在，他却像老鼠一样躲起来。”
“忘记圣诞老人吧！这个圣诞节马来西亚有另外一个胖家伙可以装饰家里。”CNN18日称，今年马来西亚迎接圣诞的很多新奇玩意儿都拿刘特佐被指控的罪名开涮，制造黑色幽默。在吉隆坡孟沙购物广场Apom精品店，貌似刘特佐的巨型人形纸牌变成了卡通圣诞老人，腰带上写着“JL”， 手指还戴着一枚大钻戒，下方的贺词写着“Tis season to be Jholly”（欢乐圣诞节）。“Jholly”和刘特佐的英文名“Jho Low”接近，明显在消费刘特佐和一马公司丑闻。同系列产品还有一个印有貌似刘特佐的卡通人头像的红色环保袋，上面写着“就像在花偷来的钱”，明显影射刘特佐潜逃和偷钱。
Apom创办人龙凯文称，马来西亚人希望看到刘特佐受到正义的惩罚，但同样轻松对待此事。他说，“我们希望将刘特佐抓回来，同时我们正尝试营造一种更加幽默的氛围。疯子很多，模仿一下也无妨。”不过，龙凯文否认他商品上的人物是刘特佐，强调那是“Jholly”，而不是“Jho Low”。他说，“推出Jholly系列目的是为了让圣诞节成为一个快乐的节庆。我们不想人们为了这个失踪者而愤怒。”揭露一马发展公司内幕的《鲸吞亿万》一书作者、《华尔街日报》记者汤姆·怀特18日表示，刘特佐是个非凡人物，“他在某种程度上很神秘：他如何在马来西亚变成有权势的人物，以及在西方过着怎样的另类生活，一直让马来西亚人浮想联翩。”
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