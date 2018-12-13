美中谨慎避免孟晚舟案影响贸易谈判

在温哥华被捕的华为首席财务长孟晚舟12月11日星期二获保释，或可缓和北京对此事件的强烈反应。当天传出的北京同意降低汽车进口关税及增够大豆和其他农产品的消息，令紧张的美中贸易关系出现缓和迹象。外界一度担心，华为创始人任正非之女被捕可能对重要的美中贸易谈判造成的威胁并没有显现。
经过三天的听证后，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院的法官星期二宣布准许华为首席财务长孟晚舟以一千万加元保释。
孟晚舟接下来将听候有关引渡的司法程序。她下一次出庭日期是2019年2月6日。
孟晚舟被捕的时机曾引发各种猜测。华为高管孟晚舟被捕受到广泛关注，一方面是因为她是华为创始人任正非之女。孟晚舟12月1日在温哥华转机时被捕，而当晚美中两国首脑在布宜诺斯艾利斯的会晤，可能令日益紧张的贸易局面得以缓和。
加拿大当局应美国要求逮捕华为高管孟晚舟的消息，是在时隔几日后由当地媒体披露的。尽管特习会已经过去，这个消息仍给市场带来震荡。投资者担心，孟晚舟被捕若发酵，可能令刚刚有和缓迹象的美中贸易关系再度恶化。
但过去的几天里，双方都试图淡化该事件可能对美中贸易谈判的影响。
美国贸易代表莱特希泽在接受美国哥伦比亚电视网采访时表示，“这（孟晚舟被捕）和我在处理的所有事情，或者本届政府的贸易政策班子在做的任何事都完全无关。”
美国政府指控孟晚舟犯有欺诈罪。美方指，孟晚舟隐瞒了华为和一家在伊朗开展业务的子公司的关系，导致该银行从事的业务违反了美国对伊朗实施的制裁令。
香港科技大学社会学系的访问教授沙伯力博士（Barry Sautman）说，多年来，美国的政界和军界一直担心华为在努力通过安装设备和情报收集软件刺探美国的商业、政治和军事机密。
他认为此次动作和美中贸易争端有关。
沙伯力说：“此次采取的行动必然和美中在广泛的经济问题上的有着密切的关系。”
华为在5G无线通讯技术方面的全球领先地位不仅令美国担心在一些高科技领域失去主导优势，还令政界和军界担心华为在设备硬件和软件中做手脚，获取机密，对国家安全造成威胁。
华为是美中双方贸易争端的缩影。本届政府针对中国贸易采取的行动，是基于中国在知识产权侵权、强迫技术转让、市场准入设限等贸易不公平行为。美方对于中国制定的“中国制造2025”产业计划抱有很深的疑虑。
特朗普总统星期二对路透社说，如果有利于国家安全或美中达成贸易协议，他会干预美国司法部针对中国华为公司高管孟晚舟的案件。这反映出美方对华为的重视，且不谈总统是否可以去干预司法。
特朗普在星期二的推文中还透露了美中贸易谈判取得进展的消息。随后传出中方同意将进口汽车关税从目前的40%降至15%，并同意增购大豆和其他农产品。
双方经贸高官在北京时间周二上午、华盛顿时间周一晚间举行了电话会议。这一消息让外界了解到双方的谈判并没有停滞。特朗普总统周二上午在推文中说双方进行了“非常富有成效的对话。”
华尔街日报报道援引的消息来源透露，北京还在考虑在其他方面做出改变，以期消除贸易争端，包括对产业计划“中国制造2025”做更动。
一些迹象显示，双方有意避免孟晚舟被捕对谈判造成负面影响。中国的官媒的怒气大多指向逮捕孟晚舟的加拿大，同时通过对官方媒体和社交媒体的审查，防范激发反美情绪。
中国媒体对贸易谈判和孟案也是分别报道，避免将两者联系起来。
北京的近代史学家章立凡认为，孟晚舟事件对美中谈判客观上起了作用。他说，双方领导人看来都是比较低调地处理该事件，但是可能中美两国国内各有一些麻烦，中方表现在军方和外交部对此比较反常地做出的强烈的反应。
章立凡认为，由此可以证明华为的地位，或者与军方的关系。这种情绪在体制内引发的躁动，也可能对现在中国的领导人造成一种困境，就是说，他需要安抚。
美国政府从孟晚舟被逮捕的12月1日起有60天的时间向加拿大当局提出正式引渡要求，加拿大司法部接下来有30天的考虑时间。如果加拿大司法部批准引渡，预计孟晚舟和她的律师将提出抗辩，接下来将举行引渡听证，由一位法官来做决断。这将是一个冗长的程序。
美中双方谨慎地避免了孟晚舟被捕对贸易谈判形成阻碍。但未来该案仍有可能成为计划矛盾的一个借口，尤其是在孟晚舟为避免引渡进入旷日持久的司法程序。
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