    • 2018年12月13日

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    中国欢迎美国政府推动正确解决孟晚舟事件

    星期四, 十二月 13, 2018


    中国外交部发言人陆慷12月12日表示欢迎美国行政当局为解决华为首席财务官孟晚舟事件做出积极努力。

    陆慷在例行记者会上说：“美方人士非常清楚中方在孟晚舟事件上的立场。任何美方人士，特别是美国政府的领导人和高层人士，如果愿意作出积极努力，推动这个事情朝着正确的方向解决，当然值得欢迎。”
    12月11日，美国总统特朗普在接受路透社关于美国政府“是否会干预司法部针对孟晚舟的案件”采访时表示，如果有利于国家安全或能推动美中达成贸易协议，他愿意干预司法部针对中国华为高管的案件。他说：“如果我认为这有助于达成有史以来最大的贸易协议，如果有利于国家安全，我当然会在我认为必要的时候干预此事”。
    世界瞩目的华为首席财务官孟晚舟申请保释的听证星期二（12月11日）得到法官的支持。在承诺交保1千万加元（现金和房产），交出护照，佩戴电子监控设备等之后，孟晚舟获释。
    在被羁押10天后交保获释的孟晚舟，12月12日在微信朋友圈保平安，“我在温哥华，已回到家人身边。我以华为为傲，我以祖国为傲！谢谢每一位关心我的人”，并附上写着“伟大的背后都是苦难”的华为标志图片。
    在孟晚舟获得保释之后，华为发表即刻发表声明说，“我们完全相信，加拿大和美国的法律体系会做出公正的结论。正如我们一直强调的，华为尊重我们营运国家和地区所有适用法律和法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律。我们期待及时解决这一事件”。
    孟晚舟将在2019年2月6日就有关引渡美国的司法程序再次出席法庭听证。

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