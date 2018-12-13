中国欢迎美国政府推动正确解决孟晚舟事件



陆慷在例行记者会上说：“美方人士非常清楚中方在孟晚舟事件上的立场。任何美方人士，特别是美国政府的领导人和高层人士，如果愿意作出积极努力，推动这个事情朝着正确的方向解决，当然值得欢迎。”

12月11日，美国总统特朗普在接受路透社关于美国政府“是否会干预司法部针对孟晚舟的案件”采访时表示，如果有利于国家安全或能推动美中达成贸易协议，他愿意干预司法部针对中国华为高管的案件。他说：“如果我认为这有助于达成有史以来最大的贸易协议，如果有利于国家安全，我当然会在我认为必要的时候干预此事”。

世界瞩目的华为首席财务官孟晚舟申请保释的听证星期二（12月11日）得到法官的支持。在承诺交保1千万加元（现金和房产），交出护照，佩戴电子监控设备等之后，孟晚舟获释。

在被羁押10天后交保获释的孟晚舟，12月12日在微信朋友圈保平安，“我在温哥华，已回到家人身边。我以华为为傲，我以祖国为傲！谢谢每一位关心我的人”，并附上写着“伟大的背后都是苦难”的华为标志图片。

在孟晚舟获得保释之后，华为发表即刻发表声明说，“我们完全相信，加拿大和美国的法律体系会做出公正的结论。正如我们一直强调的，华为尊重我们营运国家和地区所有适用法律和法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律。我们期待及时解决这一事件”。

孟晚舟将在2019年2月6日就有关引渡美国的司法程序再次出席法庭听证。

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