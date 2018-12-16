特朗普称中国希望达成“重大且非常全面的协议”

美国总统特朗普周五表示，中国对与美国达成一项“重大且非常全面的协议”感兴趣，因为中国经济受到贸易战的负面影响。
特朗普在推特上写道：“中国刚刚宣布，由于我们与他们的贸易战，他们的经济增长比预期要慢得多，他们刚刚暂停了对美国加征的关税。美国现在非常好。中国希望达成一项重大而全面的协议。协议有可能会达成，而且可能很快。”
中国正在采取行动缓解美中贸易紧张关系。中国周五宣布，为了落实两国首脑达成的共识，从明年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税三个月。中国本周也已恢复从美国采购大豆，并考虑调整技术主导战略。
特朗普政府认为，中国的改变是因为关税对其经济的负面影响。特朗普周四告诉福克斯新闻，由于他政府采取的行动，中国经济“陷入困境”。
特朗普说：“中国经济如果陷入困境，那也只是因为我…在过去四个月，我们向中国征收了110亿美元的税款。”
他还表示，自己的贸易政策不会对美国经济造成“压力”，因为就业人数达了创纪录的水平。
贸易战打击了中国出口，加上国内需求疲软，中国经济下行压力增大。中国国家统计局周五公布的数字显示，11月的社会消费品零售总额同比增长了8.1%，创下2003年5月以来的新低。11月份的工业产出同比增长了5.4%，为三年来最小增幅。（美国之音）
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