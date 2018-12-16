称反腐已获“压倒性胜利”习近平意在释放什么信号？

中国宣布习近平声势浩大的反腐运动已经取得了“压倒性胜利”。这是习近平发起反腐运动以来，中共第一次提及“胜利”。此前中国官方的说法是反腐呈“胶着”状态，后又称发展到“压倒性态势”等。
中共在2012年底十八大后，习近平为核心的新一届中共领导层连续对多名高层领导、军队将领等进行查处，范围之广被认为在中共历史上十分罕见。其中对曾任政治局常委、中央政法委书记的周永康的判刑还打破了所谓“刑不上常委”的先例。
政治观察人士批评说， 习近平的反腐往往不过是权力斗争的工具。近年初的中纪委二中全会在公报表示将严查六类人，其中前一二类都是政治上不忠诚的官员。
此外，批评人士称，中国的反腐实际上是一套法外秘密拘押和刑讯逼供来打击党内政敌的黑规矩。国际人权组织“人权观察”曾在一份报告中敦促中国政府立即废除强迫贪污嫌疑人认罪的“双规”秘密拘押制度，称“双规”的中共党内制度毫无国内法律依据，却是国家主席习近平反腐败运动的关键要素。报告说，中纪委主管的双规制度以全党八千八百万党员为实施对象。
新华社的报道说， 在十八大至十九大的5年间，中国共查处省军级以上党员干部及其他中管干部440人，处分厅局级干部8900余人，县处级干部6.3万人。但“南华早报”星期五的一篇报道说，在习近平的反腐运动中，从所谓的“老虎”到“苍蝇”有多达130万党政官员遭殃。
中国官方的新华社和人民日报连续两天刊文说，“反腐败斗争取得压倒性胜利”。但没有具体说明，“压倒性胜利”意味着什么，仅称“这是党中央对当前反腐败斗争形势的重大判断”，和“新信号”。
北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水在接受南华早报时说，压倒性胜利不是最后胜利。
香港大学政治与公共行政学系助理教授朱江南也对南华早报说，这一提法意味着着运动式的反腐已经基本结束。她说：“当局今后将更多依靠国家监察委的制度性反腐来维持以前取得的反腐结果。”
香港科技大学教授丁学良说，现在经济和金融领域的各种乱象以及贸易战已经成为中共最头痛的问题了。他对南华早报说：“新的措辞有一个很关键的区别，以前反腐是中共的头等大事，现在不是了。”
在另一方面，中国中纪委的《中国纪检监察报》星期五也说，中国将“再接再厉”，并称反腐败斗争形势依然“严峻复杂”。（美国之音）
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