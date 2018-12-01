特朗普胜利：美墨加签署新自由贸易协定

布宜诺斯艾利斯30日综合外电报导，美国，墨西哥和加拿大领袖今天签署新的自由贸易协定，取代昔日的北美自由贸易协定（NAFTA），为长达1年激烈磋商划下句点，并为全球日益紧张贸易情势提供一线希望。
对于美国总统特朗普（Donald Trump）而言，这是一项胜利，因为他坚持另签贸易协定，纳入他认为对美国劳工有利的规范。
美墨加协定（USMCA）维系住美，墨，加3国自由贸易区架构0.3国领袖利用20国集团（G20）阿根廷峰会之便，今早签署新协定。
特朗普，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau），即将卸任的墨西哥总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）共同签署特朗普倡议的USMCA，新协定的大多数内容须由3国的国会批准，但签署行动启动了一些立即保护措施，例如免除汽车关税。
特朗普在签署仪式上表示：“这是一项模范协定，永远改变了贸易景观。”
新协定犹待3国国会批准，障碍依然存在。在美国，笃定将由新国会审查，明年1月开议时，民主党将是众议院的多数党，批准存在变数。
在新协定获得批准前，1994年正式生效的北美自由贸易协定仍然有效，钢铝关税持续是主要的麻烦事，不确定性依然存在。
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