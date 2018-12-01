习近平可能向特朗普让步 以避免进一步关税惩罚

综合讯，据华尔街日报报道，在中国国家主席习近平和特朗普布宜诺斯艾利斯会晤前，中方透露讯息显示，习近平可能向特朗普让步，以换取特朗普暂缓进一步增加对中国产品的关税。
该报说，美国和中国官员称，两国正寻求达成一项贸易协议，根据该协议，华盛顿方面将推迟进一步关税措施至明年春季，作为交换，双方将展开着眼于对中国经济政策进行重大调整的新谈判。
报导指出，数周来，双方一直在通过电话进行磋商，在特朗普和习近平即将于本周六二十国集团(G20)峰会结束时举行会晤前，这一磋商进入关键时刻。不过磋商是否会达成协议仍不确定。
新谈判将聚焦双方所称的贸易“架构”方面，或涵盖美方希望北京方面解决的诸多问题，包括知识产权保护、强制技术转让、国有企业补贴，甚至是网络间谍等非贸易议题。
目前尚不清楚美国的具体要求，以及北京方面愿意做出的让步。据中国官员称，一个提议是，美国暂缓进一步关税措施，作为交换，北京方面将同意放宽对中国采购美国农产品及能源产品的限制。
报道引述美国官员称，这一协议将效仿美国最近几个月与欧盟和日本达成的部分协议的模式。在这些协议中，美国同意在双方就具体领域展开磋商之际，不加征更多关税（也就是汽车关税）。以日本为例，东京方面同意任何协议都将增加美国的汽车产量和就业，华盛顿方面则同意不施压东京方面在农业上做出比此前自由贸易协议更多的让步。
特朗普周一告诉《华尔街日报》，对于明年1月1日将针对2,000亿美元中国商品的关税税率从目前的10%上调至25%，美国“极不可能”推迟这一行动。特朗普还威胁对5,050亿美元中国进口商品中的剩余部分加征关税。中国政府的首要目标是让美国暂缓这些行动。
华尔街日报说，习近平迫切需要达成一份协议，担心贸易战可能将中国GDP增速拉低超过1个百分点。今年第三季度中国经济增长6.5%。但他希望保护40年来帮助中国从一个落后、与世隔绝的国家转型为全球第二大经济体的经济政策，这些政策包括对国有企业的补贴以及施压外国公司将先进技术向中国合作伙伴转移。
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