分析：贸易战下中国打喷嚏 欧洲企业可能也会被传染感冒

经济增长低迷已转化为多年来最糟糕的公司获利，而如果周六美国总统特朗普与中国国家主席习近平的20国集团(G20)晚宴之后中美贸易战再全面爆发，那么欧洲股市势必要面临坎坷。
当前的关税之争已经使中国经济喷嚏连连，也让欧洲业界最著名的领头羊患上了感冒，因为这些企业对中国这个全球第二大经济体有很大曝险。
即使特习会友好结束，这种拖累可能仍然甩不掉。如果这两个经济大国的关系进一步恶化，很多欧洲大企业将受到严重影响。
宝马等德国高端汽车厂商，以及爱马仕(Hermes)等法国奢侈品牌今年股价大跌，已经被标记为特朗普政府贸易政策的间接受害者。
德国DAX指数.GDAXi成分股公司大约有6%，或800亿欧元的营收来自中国，一向被当做押注贸易战的风向标。该指数表现不佳，年内迄今跌幅12.5%，表现落后于对中国曝险较少的泛欧STOXX 600指数。
根据摩根士丹利，宝马2018年的营收有18%来自中国，而大众汽车的这个比例则为14%。
虽然德国是关切最大的地方，但其实投资者的忧虑十分普遍。去年德国与中国双边贸易规模达到创纪录的1,880亿欧元。
智能金融搜索引擎公司AlphaSense为路透进行的一项研究显示，今年7-9月期间欧洲企业财报电话会议中提到“中国放缓”的次数增加了两倍。
4-6月期间，只有16家MSCI欧洲指数成分股企业在谈及放缓时提到了中国，而在随后一季的财报电话会议中，这个数字上升到49家。
不论以何种形式提到“中国”一词的次数，同期从361次跳升至540次。
**最大的威胁**
如果说特朗普政府的减税政策，能够部分解释为什么欧洲股市表现逊色于美股，那么很多分析师认为关键原因不在这里。
“欧洲经济非常易受外界影响，周期性很强，是开放的经济，欧洲股市已经反映出了这一点，”巴克莱的欧洲股票策略师Emmanuel Cau解释道。
“除了意大利或英退等政治问题的冲击，欧洲市场还很容易受到新兴市场放缓的影响，”他并称。
若中美贸易战升级，将会导致荷兰资产管理公司NN Investments重新评估对欧洲股市2019年将卷土重来的观点。
该公司多资产主管Valentijn van Niewenhuisen称，“这是最大的威胁”。
国际货币基金组织(IMF)承认中国经济放缓，已下调对中国的经济增长预估，自那之后，汽车销售、电子商务趋势和生产数据等指标均显示，中国经济已有所降温。
随着企业和家庭债务不断上升，外界认为如果中国不让人民币贬值，则几乎没有财政刺激的回旋空间。特朗普政府认为，人民币汇率贬值给了中国不公平的贸易优势。
摩根士丹利编制的数据显示，欧洲矿业公司并非唯一有赖于中国对原材料的巨大需求的一类企业。
**中国症候群**
除了原物料供应商，对于法国时尚业巨头开云集团(Kering)(PRTP.PA)及瑞士珠宝商Richemont(CFR.S)等企业而言，中国的销售占比也高达24%。
富瑞分析师以“反向中国症候群”来形容奢侈品类股受到牵连的情况。“中国症候群”一词来自一部1979年电影，片中情节描述美国发生核熔毁，可能贯穿地心直达中国。
“看起来在个人奢侈品板块正面临反向中国症候群的威胁，担心中国经济大幅放缓可能从2019年开始波及整个板块。”
美国Brandes Investment Partners董事Luiz Sauerbronn指出，德国工业股股价反映的是预期在中国的获利能力持续强劲且持续成长，现在怀疑这是否能持续。
但并不是只有投资人担心企业对中国市场的依赖度。
德国BDI工业联盟在一份新策略报告中，呼吁企业降低对中国市场的依赖。
德国企业在中国的版图，过去一度被视为优势，但随着中国当局收紧对经济的控制，现在德国政界人士及产业开始感到忧心。
本周末G20会议的特习会将是影响市场信心的关键。中美之间持续数月的贸易争端，已重创市场信心。
但投资人并不看好中美贸易摩擦短期内落幕。
“说到底，很难预期中国能够或愿意提供足够条件满足美国的要求，所以情况有可能恶化，”Royal London的经济分析师Melanie Baker称。（路透伦敦/米兰11月30日 -）
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