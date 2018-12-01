中国要求影视工作室补税 演艺业界陷入恐慌

一份《横店工作室会议内容》29日开始在中国演艺影视圈流传，要求从业者12月15日前再补税20％，引起人心惶惶。有业界人士表示，浙江3天内已有17名艺人被约谈。
综合证券时报报导，有部分影视工作室陆续接到税务部门的补税工作通知，共分为4个阶段进行：自查自纠，约谈补税，税务上门辅导，检查以及重点检查（税务抽查）。
根据相关约谈要求，工作室需要按2016至2018年3年总收入的70％（最少）按个人劳务计算税款，总体来说，工作室补缴税款的税率大约相当于工作室总收入的20％。
中国电视剧编剧委员会会长，编剧刘和平29日下午在社群网站上表示，部分编剧委员会会员和国家税务总局领导进行了沟通，“国家对影视行业扶持政策不会变，只会更好。关于3年补缴应纳未纳税款对编剧行业已明确回覆：按2002年国税字52号文件缴纳16％的税款，未足16％补足即可”
随后，中国电视剧编剧委员会官方微博截图刘和平这则贴文，并补充说：查帐征收的工作一直在积极沟通，将继续与有关部门沟通联系。
影星范冰冰漏税事件后，中国部分地区的影剧税收优惠政策也开始缩减，官方加强查逃税，漏税，不少影剧圈大咖被点名将是下一个调查对象。
而这份流传的“横店工作室会议内容”涉及各领域的影视从业者，中国影剧圈艺人，导演，编剧，服化道（服装，化妆，道具），后期等各从业人员都陷入一片焦虑中。
报导引述一位电视编剧表示，编剧的工作室相较艺人的工作室收入更少，成本更高，如今按相同的标准补缴税款，税务负担太重。中国作家，编剧赵冬苓更公开表示，各协会和全体从业者应该积极行动起来，为保护影视业的发展，为自己的合法权益集体发声。
不过，目前中国国税总局和浙江税务局尚未对该消息作出回应。对于这种补缴方案，也有税务人士认为企业收入缴税与个人劳务收入缴税不能被混为一谈，可信度并不高。
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