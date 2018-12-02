特习宴后白宫发表声明全文 美中贸易战暂时停火

星期六夜晚，白宫就美国总统特朗普与中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯共进工作晚宴发表声明，称这是一次“高度成功的会谈”，并宣布明年1月1日不对中国产品增加更多关税，而中国则同意购买大量的美国产品，包括立即购买农产品。双方还同意就“结构性改变”的问题展开谈判。白宫声明全文翻译如下：
美国总统唐纳德·J·特朗普和中国国家习近平完成了两人及双方最高级代表在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的双方所说的“高度成功的会谈”。
非常重要的是，习主席做出了不起的人道主义姿态，同意把芬太尼列为“管控物质”，这意味着向美国出售芬太尼的人将依法受到中国最重的处罚。
在贸易问题上，特朗普总统同意在2019年1月1日，他将把对价值2千亿美元的产品的关税税率保持在10%，而不是在那一天提高到25%。中国将同意从美国购买仍未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其它产品，以减少我们两国之间的贸易不平衡。中国已同意立即从我们的农民那里购买农产品。
特朗普总统和习近平主席同意立即开始有关结构性改变的谈判。这些结构性改变涉及强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务业和农业。双方同意，他们会努力在未来90天内完成谈判。如果双方在这个期限内未能达成协议，10%的关税将会被提高至25%。
双方还一致认为，朝鲜问题取得了巨大进展；特朗普总统将和习主席一起，并与金正恩委员长一道，努力实现一个无核的朝鲜半岛。特朗普总统表达了他对金委员长的友谊和尊敬。
习主席也表示，如果先前未获批准的高通-恩智浦协议再次呈交于他，他对批准协议持开放态度。
特朗普总统表明：“这是一场精彩的、富有成果的会谈，对美国和中国具有无限可能性。与习主席合作，是我的荣幸。”（美国之音）
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