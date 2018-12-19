特朗普和民主党人准备在2019年重新再出发

2018 年是美国政治的变革之年。民主党在 11 月的中期选举中赢回了众议院的控制权，这将对特朗普总统未来两年的任期产生深刻的影响。





民主党领袖众议员南希 · 佩洛西说： “ 谢谢你们，明天将是美国新的一天！ ”





民主党领袖南希 · 佩洛西正在庆祝中期选举的结果，这场选举让众议院重新回到了民主党的控制之下。





女性和进步主义选民的投票率很高，他们将票投给了像麻萨诸塞州民主党人阿亚娜 · 普雷斯利这样的候选人，这带动起的反特朗普情绪助燃了民主党人的胜利。





民主党人众议员阿亚娜 · 普雷斯利说： “ 我们确信，尽管这有可能发展成我们历史上最黑暗的时期，但我们不会任由它就这样发展下去。我们将满怀希望，战胜恐惧。 ”





特朗普总统如今面临着立法议程停滞、众议院民主党发起多项监管调查的前景。





但是特朗普并不在乎。





唐纳德 · 特朗普总统说： “ 他们什么也没调查出来，零。你们知道为什么么？因为本来就啥事没有。他们可以玩这个游戏，不过我们会玩得更好。 ”





特朗普和民主党领袖已经在给边境墙拨款的问题上起了冲突。分析人士约翰 · 福杰说，这是未来党派争斗的预演。预演。





两党政策中心的约翰 · 福杰说： “ 民主党人肯定会用他们的多数党地位来凸显他们和唐纳德 · 特朗普的不同，并且来调查特朗普政府。今年这一年将开启 2020 年的总统选举，所以这将是过渡之年。 ”





吉姆 · 凯斯勒认为，失去了共和党对国会的完全控制，特朗普可能会想和民主党人达成一些协议。





“ 第三条道路 ” 的吉姆 · 凯斯勒说： “ 目前为止我们还没有看到唐纳德 · 特朗普在头两年任期里真有能力和民主党合作来达成任何协议。所以 ’ 交易的艺术 ’ 先生实在名不副实，我们看看这一次他有没有可能做到。 ”





但是特朗普总统还需要应对有关俄罗斯的调查，这项调查可能会在未来几个月得出结论。

《国家杂志》的资深政治分析人士汤姆 · 德弗兰克说： “ 这一年对特朗普总统来说将是分水岭。我是说，他将必须面对罗伯特 · 穆勒对他作出的任何调查结论或指称。我觉得这对他将是困难的一年。 ”





贵安 · 麦基认为，特朗普将会更加专注于下一届总统选举，不过很多希望能够打败他的民主党人也会如此。





维吉尼亚大学的贵安 · 麦基说： “ 我觉得，现实就是 2020 选举已经开始了。这或许是不幸的，但是这影响了接下来的所有事情。 ”





2019

年发生的事情会对唐纳德

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特朗普能否连任起到重要的影响。（美国之音）

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