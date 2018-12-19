特朗普和民主党人准备在2019年重新再出发

2018年是美国政治的变革之年。民主党在11月的中期选举中赢回了众议院的控制权，这将对特朗普总统未来两年的任期产生深刻的影响。
民主党领袖众议员南希·佩洛西说：“谢谢你们，明天将是美国新的一天！”
民主党领袖南希·佩洛西正在庆祝中期选举的结果，这场选举让众议院重新回到了民主党的控制之下。
女性和进步主义选民的投票率很高，他们将票投给了像麻萨诸塞州民主党人阿亚娜·普雷斯利这样的候选人，这带动起的反特朗普情绪助燃了民主党人的胜利。
民主党人众议员阿亚娜·普雷斯利说：“我们确信，尽管这有可能发展成我们历史上最黑暗的时期，但我们不会任由它就这样发展下去。我们将满怀希望，战胜恐惧。”
特朗普总统如今面临着立法议程停滞、众议院民主党发起多项监管调查的前景。
但是特朗普并不在乎。
唐纳德·特朗普总统说：“他们什么也没调查出来，零。你们知道为什么么？因为本来就啥事没有。他们可以玩这个游戏，不过我们会玩得更好。”
特朗普和民主党领袖已经在给边境墙拨款的问题上起了冲突。分析人士约翰·福杰说，这是未来党派争斗的预演。预演。
两党政策中心的约翰·福杰说：“民主党人肯定会用他们的多数党地位来凸显他们和唐纳德·特朗普的不同，并且来调查特朗普政府。今年这一年将开启2020年的总统选举，所以这将是过渡之年。”
吉姆·凯斯勒认为，失去了共和党对国会的完全控制，特朗普可能会想和民主党人达成一些协议。
“第三条道路”的吉姆·凯斯勒说：“目前为止我们还没有看到唐纳德·特朗普在头两年任期里真有能力和民主党合作来达成任何协议。所以’交易的艺术’先生实在名不副实，我们看看这一次他有没有可能做到。”
但是特朗普总统还需要应对有关俄罗斯的调查，这项调查可能会在未来几个月得出结论。
《国家杂志》的资深政治分析人士汤姆·德弗兰克说：“这一年对特朗普总统来说将是分水岭。我是说，他将必须面对罗伯特·穆勒对他作出的任何调查结论或指称。我觉得这对他将是困难的一年。”
贵安·麦基认为，特朗普将会更加专注于下一届总统选举，不过很多希望能够打败他的民主党人也会如此。
维吉尼亚大学的贵安·麦基说：“我觉得，现实就是2020选举已经开始了。这或许是不幸的，但是这影响了接下来的所有事情。”
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