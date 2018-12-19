格林斯潘发警告 这轮上涨结束后“赶紧跑”

美联储前主席格林斯潘在接受美国全国有线电视网（ CNN ）采访时预测美股近十年牛市的结束。他说，他不认为股票价格会比现在走得更高，指出股市可能即将出现大的调整。

1987 年至 2006 年担任美联储主席的格林斯潘在采访中说，市场可能还会走高，但是警告说，在这轮上涨结束后，应 “ 赶紧跑 ” 。





格林斯潘还警告说，美国可能处在高通胀、高失业率的经济 “ 滞涨 ” 边缘。在 1970 年代末到 80 年代初，美国出现过滞涨，但此后再未经历过。





在经历上星期五和本星期一连续大跌之后，美国三大股指星期二开盘后在科技股和一些龙头股的带领下反弹。但是，三大股指午盘后下挫，一度探至年内新低，尾盘有所回弹。





截至 4 点收盘，标准普尔 500 指数与前一个交易日基本持平，仅上涨 0.22 点，报收 2546.16 点；道琼斯指数上涨 82.66 点，涨幅为 0.35 ％，报收 23675.64 点；纳斯达克综合指数上涨 30.18 点，涨幅为 0.45 ％，报收 6783.91 点。





一些分析人士认为，对政府关门的担忧、油价下跌和美联储加息预期是导致周二美股走势的主要原因。分析人士说，美国参议院多数党领袖麦康奈尔星期二下午说，民主党人拒绝了他提出的开支法案，似乎引发了午盘后的大量抛售，导致股指下挫。





与此同时，原油价格星期二大跌超过 7% ，跌至 15 个月来的新低，导致标普 500 指数能源股的普遍下跌。





科技股和一些具有指标意义股票的上涨拉升了大盘。在提高分红和增加股票回购规模之后，波音公司的股票星期二结束三连跌，收盘上涨超过 3.7% 。亚马逊、脸书、苹果公司的股票星期二也有不同程度的上扬。





美联储星期二开始为期两天的政策会议。大多数经济学家都预计，美联储将会加息。一些投资者预测，美联储也可能会预示今后会放缓加息步伐。





人们普遍认为加息预期是导致美股星期一大跌的主要原因之一。一些分析人士希望美联储暂缓加息，他们认为，加息有可能不利于美国或全球经济。





特朗普总统星期一和星期二连续两天发推，批评美联储的加息太快。他在星期二的推文中敦促美联储避免犯下 “ 另一个错误 ” 。





在全球股市方面，欧洲股市收跌。亚洲股市在中国领导人习近平有关中国改革开放的讲话之后，进一步下挫。





一些分析人士认为，习近平的讲话几乎没有提到如何提振经济或缓解与美国贸易紧张关系的具体努力，这让投资人怀疑，美中之间的贸易协议是否真的能够达成。





日经指数跌幅最大，为

1.82%

，上证综指下跌

0.82%

，香港恒生指数跌

1.05%

。（美国之音）

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