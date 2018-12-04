韩出租车因太近拒载中国女游客 被罚20万韩元

据韩联社报道，今年 5 月，一名韩国司机因行程太近拒载中国游客，结果不仅收到首尔市方面的警告处分，还被罚 20 万韩元（约合 1240 元人民币）。事后，该司机提请行政诉讼，要求撤回处罚决定。首尔行政法院 12 月 2 日作出判决，认定处分合理，判司机败诉。





事情发生在今年 5 月 2 日，当天晚上 10 点左右，一位中国女游客在韩国首尔东大门斗山塔（ Doosan Tower ）前打车，结果被司机 A 某挥手拒载。附近的交通管理人员见状后，对当事双方进行调查，最后作出处罚司机的决定。

司机不服，提请行政诉讼。

司机称，当时女游客向其展示的手机画面上，用韩文写了目的地。因为目的地就是出发地，所以只能挥手拒绝。





不过，交通管理员表示，女游客的出发地与目的地并不相同。他拍摄的照片显示，女游客想去的地点距离在 1.7 公里左右，车程需要 8 分钟。他认为，司机拒载，实际上是觉得太近。

首尔行政法院最后判决司机败诉，法官表示，司机所作所为已视为拒载。而出租车司机拒载与中途令乘客下车等行为，均在处分管制范围内，以太近为由拒载也不例外。

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