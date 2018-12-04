美国预计中国将立即开始行动 兑现1.2万亿美元的新贸易承诺

一位白宫官员周一表示，美国预计在两国领导人达成协议后，中国将立即对贸易问题采取行动，包括降低汽车关税、采取措施打击知识产权窃取和强制技术转让。





美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六在阿根廷举行会谈，同意暂停相互加征新关税 90 天，在贸易和其他问题上的紧张关系在过去数月持续升级后，两国宣布休战。





白宫表示， 90 天的 “ 停火期 ” 从 12 月 1 日开始。





美国财长努钦周一表示，中国提供了逾 1.2 万亿美元的额外贸易承诺。白宫经济顾问库德洛说，这个数字是一个宽泛的基准，指的是购买美国商品的民间交易，要视市场情况而定。





库德洛说，中国还承诺立即开始取消关税和非关税壁垒，包括降低其 40% 的汽车关税。





“ 我们预计这些关税将降至零， ” 他告诉记者。





美国企业将首次获得在华合资企业的多数股权，这将有助于解决美国在知识产权窃取和强制技术转让等方面的主要关切。





所有承诺都没有达成书面协议，具体细节还有待敲定。





努钦说，布宜诺斯艾利斯会谈的基调与过去的讨论发生了转变，习近平明确承诺向美国企业开放中国市场。





“ 这是我们第一次从他们那里得到承诺，这将是一个真正的协议， ” 努钦告诉 CNBC 。





美国国家经济委员会主任库德洛说，他、努钦和贸易代表莱特希泽在阿根廷与中国国务院副总理刘鹤举行了两次私下会谈。刘鹤告诉他们中国将立即采取行动兑现新承诺。





“ 中国兑现承诺的纪录不是很好。我们清楚这一点， ” 库德洛说， “ 然而，我要说的是：习近平主席从未像这次这样参与此事。 ”





**“ 他们说的是： ‘ 立即 ’”**





库德洛说 :“ 他们不能放慢这个、拖延那个、迂回这个。他们说的是： ‘ 立即 ’ 。 ”





中美贸易战停火周一提振全球市场，全球股市攀升至约三周最高。美股标普 500 指数收高逾 1% ，尽管在下午的交易中从早些时候的高点回落。





库德洛说，美国官员将密切关注中国在履行承诺方面的进展。





美国官员表示，特朗普已任命莱特希泽牵头与中国的新一轮贸易谈判。莱特希泽是特朗普政府内部最直言不讳的对华批评人士之一。





莱特希泽刚刚与加拿大和墨西哥达成了一项新的自由贸易协定。他的任命可能预示着与北京方面的谈判将采取更为强硬的立场，并标志着与以往由努钦主导的做法发生转变。





国家贸易委员会主任纳瓦罗周一早些时候对美国国家公共电台表示， “ 他是美国贸易代表署 (USTR) 有史以来最强硬的谈判代表。他将全力以赴，就最细节的内容进行谈判，以降低关税，取消非关税壁垒，结束所有这些阻碍市场准入的结构性做法。 ”





库德洛说，他和努钦也将积极参与谈判，财长负责处理金融和货币问题。





白宫正在加紧努力，鼓励其他国家的车商在美国生产更多汽车。莱特希泽和包括库德洛在内的其他官员将于周二会见德国汽车制造商，其中包括大众汽车 (VOWG_p.DE) 和戴姆勒 (DAIGn.DE) 的执行长，知情人士说。





库德洛说，这次会议并不是要集中讨论潜在的汽车关税问题，尽管特朗普仍然在他的 “ 箭囊 ” 里保留着这个选项，官员们将鼓励汽车制造商在美国生产发动机。





中国监管机构没有回复记者提出的就特朗普汽车关税推文置评的请求。两国对特习会内容的官方解读都没有提到汽车关税。





特朗普周日在推特上表示，中国已经同意削减美国产汽车的进口关税。

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路透社

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