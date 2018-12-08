美参议员：中国手机应用开发公司给美国带来国家安全威胁

参议院情报委员会副主席、来自维吉尼亚州的民主党参议员马克 · 沃纳说，中国智能手机应用开发公司与像华为和中兴这样的电信巨头一样，给美国带来巨大的国家安全威胁。





沃纳在接受网络媒体公司 BuzzFeed 采访时说， “ 根据中国的法律，所有中国公司都由中国共产党所有，而不是他们的董事会所有。所以任何中国技术公司 --- 不管是电信业还是应用开发业的 --- 都该被视为中国政府的一部分而对美国构成国家安全威胁 ” 。





他对于谷歌应用商店允许这些应用在商店里被大量下载感到担忧。





此前， BuzzFeed 新闻报道说，受欢迎的中国应用猎豹移动以及新美互通利用用户信息数据进行广告诈骗。八个安卓手机应用的超过 20 亿次下载被用来安装广告诈骗应用。谷歌之后从应用商店移除了这两个应用，并表示将继续调查，这两家公司则对此次指控给予否认。





沃纳星期四第二次给联邦贸易委员会主席约瑟夫 · 西蒙斯写信，要求他利用国会赋予的权力保护美国企业和购物者免受数字广告的欺诈。





猎豹移动是一个公开交易的中国应用开放商，也是谷歌商店里的应用大户。此前谷歌还发表了视频来推广猎豹移动，并将其作为成功案例来说明如何在平台上赚钱。





沃纳说，他对于像猎豹移动和新美互通这样的公司大量搜集用户数据感到特别担忧。（美国之音）

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