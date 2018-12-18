捷克当局警告电讯商不要使用华为和中兴产品 称有安全威胁









“ 中国的法律 ... 要求在中国的民营企业配合情报部门，因此把他们的产品引入关键的国家系统，可能带来威胁， ” 捷克国家网络和信息安全局 (NCISA) 局长 Dusan Navratil 在一份声明中称。





Navratil 称，关键信息基础设施的系统管理员，无论是国家还是民间部门，都应该采取 “ 适当举措 ” 防范这种威胁。





该部门补充称，其警告通知是依据本国和盟友的调查发现。





华为发言人在回应时表示： “ 我们坚决否认任何关于我们对国家安全构成威胁的说法。我们呼吁 NCISA 提供证据，而不是在没有任何证据的情况下玷污华为的声誉。 ”

他说，网络安全始终是华为的首要任务，华为是捷克所有主要电信运营商值得信赖的合作伙伴。

“ 中国没有法律或法规强迫华为或任何其他公司安装 ‘ 强制后门 ’ ， ” 他指的是美国发出的警告，后者称华为的网络设备可能包含允许中国间谍侵入关键网络基础设施的 “ 后门 ” 。





“ 华为从未收到过任何政府的任何此类要求，而且我们绝不会同意这种要求， ” 这名发言人表示。

打给中兴通讯驻伦敦办事处的电话无人接听。

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路透社

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