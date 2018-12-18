推特股价下跌 受黑客活动担忧影响





推特在一篇博客中称，在调查造成一宗造成用户数据暴露的安全漏洞时，发现某个客服论坛的访问流量颇为可疑。被暴露的数据包括用户的电话国家代码和锁定账户细节。该公司称，该漏洞已于 11 月 16 日修复。





推特观察到，访问该客户支持网站的流量中有很多来自中国和沙特的个人网络 IP 地址。





“ 尽管我们不能明确其意向或来源，部分 IP 地址可能与政府支持活动有关联， ” 这篇博客称。





“ 我们继续为推进该领域的完全透明而努力，并且已经将我们的发现报告给执法机构， ” 该博客称。





推特股价创逾两个月最大跌幅，该公司发言人对此未予详细说明。





Wedbush 分析师 Michael Pachter 表示，推特股价下跌是因为市场担心存在漏洞的消息可能损及增长和用户参与度。





“ 显然，这种漏洞无疑会削弱用户对该平台的信任， ” 他指出。





另外，安全软件生产商 Trend Micro Inc 周一稍早在博客上表示，攻击者 10 月发了两条推特，试图从之前受感染的机器上窃取数据。





Trend Micro 表示，黑客在推文中隐藏了指令，秘密指示受感染的设备发送用户姓名、屏幕图像和其他内容等信息。





推特发言人对

Trend Micro

的报导未予置评。

(

路透社

)

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