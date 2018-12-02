美中同意贸易战休兵 双方都得以宣称胜利

美国总统特朗普和中国国家主席习近平1日同意贸易战休兵90天，等待双方协调出持久的协议。彭博报导，这个结果虽未解决彼此根本歧见，但让双方都足以宣称胜利。
按照这回协议，特朗普暂缓自明年1月1日起，将价值2000亿美元自中国进口货品的关税由10%调升至25%。
但这只是部分休兵。目前仍有价值约500亿美元的中国出口至美国货品面临25%的关税，且美国依旧对高达2000亿美元的中国货品维持10%的进口关税。中国也正对1100亿美元的自美国进口货品加征关税。
特朗普还警告，若中方采取任何进一步报复行动，他将对其余2670亿美元的自中国进口货品课征惩罚关税。
这回休兵也有最后期限。白宫清楚表明，若中国无法在90天内达成美方要求，关税仍将由10%调升至25%。
中国如今能够暂缓面临加征关税，美国则争取到中国采购更多美国农产品，并保有筹码来促使中国经济进行更多结构性改变。
曾在里根（Ronald Reagan）和小布什（George W. Bush）两位美国前总统任内担任国防官员，现任哈德逊研究所（Hudson Institute）高级研究员的白邦瑞（Michael Pillsbury）表示：“双方都未满足彼此最大要求。在美中关系中，这也并非首次双方都宣称胜利。双方都躲过最坏情况。”
这回美中会谈的其他重大结果，包括中国外交部长王毅表示，美国承诺维持“一个中国”政策，中国也支持特朗普和朝鲜领导人金正恩进一步会面。
此外白宫说，美国晶片大厂高通（Qualcomm）欲以440亿美元并购恩智浦半导体（NXP Semiconductors）一案，若再次递件，习近平愿考虑批准。
白宫又说，中国同意将鸦片类止痛剂定为管制物品，意味中国将依最高罚责处罚卖家。这类物品和服药过量致死案例泛滥有关。
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