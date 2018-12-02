2个月超过100万 中国巨额住院收据是真的

“这世上最大的病，是穷病”。电影《我不是药神》中一句台词，点出中国“治病贵”的沉痾。一民众近日在网络晒出一张住院收据，父亲因心血管疾病入院，两个月医药费超过100万元人民币。
这张出自武汉大学中南医院的巨额住院收据显示，从9月27日起至11月27日止，医疗费高达人民币104万元。新华社报导，住院收据真实存在，且这名患者目前总费用已超过170万元。
医院方面表示，9月13日上午，67岁的刘姓民众在家突然出现呕吐等不适症状，于当天中午12时左右在家属陪同下来到中南医院，确诊为急性心肌梗塞、右侧冠状动脉严重堵塞。
由于出现多种并发症，刘姓民众接受心血管内科、心血管外科、骨科、消化内科、重症医学科等多学科治疗，还邀请省内相关专业的顶级专家进行会诊，病情趋于好转，但仍在加护病房。
报导引述医生表示，治疗过程中使用了人工心肺仪器等大量先进设备，和可以改善心脏及其他器官的叶克膜（ECMO）。病患使用人工心肺仪长达9天，每2小时还要进行一次血气功能、凝血功能监测，每天就得2万元左右。
病患女儿在11月27日把104万元的住院收据发到微信朋友圈。她说，因为是普通受薪阶级，借了不少外债付医疗费，压力非常大。此外，医保虽可报销一部分，但是具体多少还不确定。
网民表示，中国社会有多少人民能治得起病，是人民太穷了、还是定价出了问题，按这价格有几个人敢进医院治病？当然一定还是有人治得起的，这医院是为什么人服务的一目了然。
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