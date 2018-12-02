新华社指习特会是引领中美关系发展方向的重要会晤

新华社评论员：引领中美关系发展方向的重要会晤
当地时间１２月１日晚，习近平主席应邀同美国总统特朗普在布宜诺斯艾利斯共进晚餐并举行会晤。两国元首在坦诚、友好的气氛中，就中美关系和共同关心的国际问题深入交换意见，达成重要共识。这次非常成功的会晤，为妥善解决中美间存在的问题、推动中美关系和中美经贸关系的长期健康稳定发展指明了方向。
这是一次在关键时期举行的重要会晤。一段时间以来，中美在经贸领域出现一些分歧，对两国相关产业和全球贸易都产生了不利影响。当今世界正面临百年未有之大变局，中美关系的走向，牵动着世界的目光。会晤期间，习近平主席与特朗普总统进行了两个半小时的深入交流，双方同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系；两国元首达成共识，停止相互加征新的关税，并指示两国经济团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议；双方同意加强双边以及国际地区问题上的合作。一系列重要共识和成果，充分展现了元首外交的引领作用，释放了直面问题、合作共赢的积极信号。
中美关系一定要搞好，也一定会搞好。发展好中美关系，把握大方向是基础。合作是双方最好的选择。一个良好的中美关系符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。此次元首会晤，习主席深刻阐述中美关系的重要意义，与特朗普总统共同确定中美关系的发展基调，为推动两国各领域交流合作作出了规划，共同引领中美关系的发展方向，有力推动中美关系行稳致远。
发展好中美关系，需要管控好分歧。中美作为世界最大两个经济体，往来密切，相互依赖，在经贸领域存在一些分歧是正常的，关键是要本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控，并找到双方都能接受的解决办法。两国元首对经贸问题进行了积极、富有成果的讨论，并提出一系列建设性方案，不仅有效阻止了经贸摩擦的进一步扩大，也为双方合作共赢开辟了新的前景。考虑到中美经济的体量和现实复杂性，解决问题的道路注定不会平坦。只要双方始终秉持“中美之间的共同利益大于分歧，合作的需要大于摩擦”的信念加强对话、深化合作，就能推动双边经贸关系尽快回到正常轨道。
经贸合作是中美关系的压舱石，互惠互利是推进中美关系发展的动力源泉。作为最大的发展中国家和最大的发达国家、联合国安理会常任理事国、世界前两大经济体，中美对维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣肩负特殊重要责任，拥有广泛共同利益。元首会晤中，无论是同意加强各领域对话与合作，增进教育、人文交流，还是就朝鲜半岛等重大国际地区问题交换意见，无不展示了中美合作的丰富内涵、战略意义和全球影响。尊重彼此核心利益和重大关切，积极拓展务实合作，中美关系就能不断焕发生机和活力。
“度之往事，验之来事，参之平素，可则决之。”我们即将迎来中美建交４０周年。回望过去，中美关系尽管经历了风风雨雨，但始终破浪前行，历史一再证明：中美两国合则两利，斗则俱伤。面向未来，只要中美双方相向而行，推动合作共赢，就一定能开创中美关系新局面，更好地造福两国人民和世界各国人民。（完）
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