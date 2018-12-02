法国黄背心运动暴动 马克龙到现场触目惊心

法国总统马克龙结束20国集团（G20）阿根廷峰会返国后，今天立即前往凯旋门评估暴乱后的损害情况。法国昨天爆发多年来最严重抗争，凯旋门外部被涂鸦，内部摆设也遭洗劫。
法国民众为抗议燃油税上涨及生活成本攀升，自11月17日发起示威行动，统一穿上萤光黄背心作为识别，称为“黄背心”运动。
这项运动在社群媒体推波助澜下迅速扩大，抗议民众在法国各地封锁道路，并阻挡购物中心，工厂及若干燃料储存库的出入口。如今活动变调，香榭大道（香榭舍）等巴黎著名地标一片狼藉。
电视画面显示，凯旋门内部摆设遭洗劫，法国国家象征玛丽安娜雕像遭人砸毁，抗议人士也在凯旋门外写上反资本主义及回应社会需求相关口号。
路透社报导，蒙面黑衣的群众昨天在巴黎市中心胡作非为，不但焚烧数十辆汽车及一些建筑，掠劫商店，砸碎窗户，更与警方冲突，是巴黎自1968年年以来最严重的动乱，使马克龙面临执政18个月以来最艰巨的挑战。
警方向香榭大道，罗浮宫附近杜乐丽花园及其他地点的抗议民众投掷震撼弹，发射催泪瓦斯及喷射强力水柱。
巴黎警方表示已逮捕了400多人，有133人受伤，包括23名安全部队成员。
“黄背心”封锁法国东南部一处地点后，昨晚一辆汽车与重型货车相撞，导致一名驾驶丧生。一名宪兵告诉路透社，这是“黄背心”发动抗争以来的第3起死亡事件。
眼见暴力事件接二连三发生，政府发言人葛里沃表示，马克龙今天稍晚将与主要部长们召开紧急会议，以防止再次发生暴动。
葛里沃说，政府愿展开对话，但不会改变政策。
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